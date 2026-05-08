Investigación
Mata a su madre y arroja el cadáver a un vertedero en Fuerteventura
La Guardia Civil detiene a un hombre por acabar con la vida de Katty O., una mujer de 55 años que fue vista por última vez este lunes
Benyara Machimea
La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre por acabar con la vida de su madre y arrojar el cadáver al vertedero de Zurita, en Fuerteventura. Se trata de Katty O., una mujer de 55 años y nacionalidad belga que las autoridades buscaban desde este lunes después de que las personas de su entorno reportasen la desaparición.
La víctima fue vista por última vez en la localidad de Corralejo. A partir de ese momento, se activó un intenso dispositivo para intentar localizarla o para dar con pistas sobre su paradero.
Este miércoles, los agentes acotaron la zona al albergar sospechas de que los restos mortales de la mujer podían hallarse escondidos en el terreno. Y las sospechas se vieron finalmente confirmadas, cuando apareció parte del cuerpo desmembrado.
Habrá ampliación.
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
- Eroski inaugura un nuevo supermercado franquiciado en Ibiza
- La lluvia obliga a posponer la inauguración de Ibiza Medieval hasta este viernes
- Programa completo de la Ibiza Medieval, consúltalo aquí
- En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Tomás García, hombre que sufrió la agresión homófoba: 'Volveré a Formentera para demostrarle a todo el mundo que no hay que tenerles miedo a los agresores