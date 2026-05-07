Investigan las causas de la muerte de una mujer en una nave de un puerto coruñés

Una mujer, de 58 años y vecina de Ribeira, fue hallada muerta esta mañana en la nave de departamentos de usuarios del puerto ribeirense.

El cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que toda apunta a una muerte natural, a la espera de lo que dictaminen la autopsia y la investigación abierta para esclarecer lo sucedido.

La voz de alerta la dio a las 9.00 horas el titular de uno de los departamentos, que fue quien halló a la mujer al fondo de un pasillo de la referida nave. Al parecer, la fallecida dormía habitualmente en estas instalaciones.

Había estado ingresada en el hospital

Hasta el lugar se desplazaron equipos sanitarios, pero, a pesar de sus esfuerzos por intentar reanimarla, nada pudieron hacer por salvar su vida. La mujer portaba un informe médico, que confirmaba que ayer había estado ingresada en el hospital.

El levantamiento del cadáver se produjo poco antes de las 15.00 horas.

Cabe señalar que la nave es frecuentada por personas okupas. Está ubicada a escasos metros del lugar donde el pasado 14 de abril fue hallado muerto un hombre de 43 años, semisumergido y atado por una mano a una escalera del puerto.

Falta de vigilancia

Este nuevo suceso reaviva el debate de la precariedad en que se encuentra la zona portuaria de Ribeira, al carecer de vigilancia y no existir un control de accesos a la zona portuaria.

Además, la mayoría de las cámaras de seguridad están inoperativas, y en los últimos meses se produjeron varios robos en barcos y una embarcación se fue a pique en extrañas circunstancias.

Noticias relacionadas

Tras levantarse el cadáver se ordenó cerrar la puerta de la nave. / Suso Souto

La puerta de la nave en la que apareció el cadáver de la mujer solía estar abierta, por lo que podía acceder cualquiera. No obstante, Portos de Galicia, una vez levantado el cadáver ordenó el cierre de la misma y en ella puede leerse un cartel con el mensaje "Mantener la puerta cerrada. Gracias".