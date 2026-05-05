Prisión para el detenido por el asesinato de una mujer en Barcelona el pasado sábado

El juez ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza al detenido por asesinar a una mujer el sábado por la mañana en el barrio de Finestrelles, en Esplugues de Llobregat. El supuesto autor es un hombre de origen magrebí que agredió con un cuchillo a una mujer de origen chino vecina de la población, a la que supuestamente escogió al azar.

La plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Esplugues, ha abierto la causa por los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones. amenazas graves y daños, porque no solo agredió mortalmente a la mujer sino que la emprendió con otras personas. En la vista, el investigado solo ha contestado a preguntas de su abogado.

El detenido estaba muy alterado tras los hechos por lo que los policías en primer momento apuntaron a un posible brote psicótico y descartaron cualquier motivación terrorista, como apuntaron algunas voces en un primer momento.

El caso ha suscitado una gran polémica al difundirse la imagen del agresor con un cuchillo y que el agresor había gritado presuntamente "Alá es grande", extremo no confirmado, aunque la propia consellera de Interior, Núria Parlon, descartó que se trate de un caso de radicalización yihadista.

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La joven asesinada, de 43 años –aunque en redes también se llegó a decir que era menor de edad y que tenía, según las versiones, 13 o 16 años–, no tenía ningún vínculo con el agresor. Tanto Vox como el PP se han manifestado para pedir más seguridad.