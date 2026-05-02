Investigación
Aparece el cadáver de un hombre en una playa de Málaga
Desde el pasado 29 de abril se buscaba a una persona que se adentró en el agua y no salió, pero aún no se ha confirmado que se corresponda con este desaparecido
Redacción
El cadáver de un hombre ha sido encontrado la mañana de este sábado en la playa malagueña de Huelin. En esta zona se buscaba desde el pasado 29 de abril a una persona que se adentró en el agua y no salió, pero aún no se ha confirmado que se trate de este desaparecido.
El 112 recibió una llamada a las 8.20 horas de este sábado de que había una persona fuera del agua que parecía fallecida en la playa de Huelin, por lo que el centro coordinador movilizó al 061, Policía Local, Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Nacional, ha informado a EFE un portavoz del servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del hombre, del que de momento no ha trascendido la identidad y que tendrá que ser sometido a una identificación forense.
Un desaparecido en la Misericordia
Desde el pasado 29 de abril se buscaba a un hombre que se adentró en el agua en la playa de la Misericordia sobre las 22:15 horas y no salió, según un alertante que llamó al 112.
A raíz de ello se activó un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire, un operativo que se iba a reanudar este sábado y se ha suspendido tras comunicar el 112 el hallazgo de un cadáver, ha explicado a EFE un portavoz de Salvamento Marítimo.
En el operativo iban a participar tres embarcaciones de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y la Guardia Civil, según la fuente.
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Las incógnitas del apuñalamiento en Platja d’en Bossa: continúa la búsqueda de la Guardia Civil en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Santa Eulària declara la construcción de viviendas de precio limitado en Puig d'en Valls de especial interés: 'Ya no hay quien viva en este municipio
- La Aemet alerta de tormentas en Ibiza y Formentera a partir del domingo del puente de mayo
- Sorpresa entre los bañistas de la zona de es Canar
- Espectacular y peligrosa persecución de una patera en Ibiza: los dos patrones acaban en la cárcel tras poner en riesgo la vida de siete menores
- Llama la atención: La muerte por apuñalamiento en plena calle de Ibiza de un italiano