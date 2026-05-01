En Güejar Sierra
Un hombre fallece tras caer al río Genil en Granada
El teléfono de Emergencias 112 ha recibido el aviso a las 11,45 horas de esta jornada
EP
Un hombre ha perdido la vida este viernes, 1 de mayo, tras caer al río Genil en el término municipal de Güejar Sierra (Granada), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El teléfono de Emergencias 112 ha recibido a las 11,45 horas de esta jornada un aviso de rescate para un hombre que había caído al río Genil, al comienzo de la vereda de la Estrella. Según los alertantes, varias personas intentaron sacarlo sin éxito.
Acto seguido, la entidad coordinadora ha dado el aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Guardia Civil y el GREIM Servicio de Rescate e Intervención en Montaña, y a la Policía Local para su rescate. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero y una uvi móvil. Finalmente, los operativos han confirmado el fallecimiento del hombre tras su rescate. Ha sido llevado al Anatómico Forense.
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
- Reacciones al posible cierre de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza: «Es Puetó tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural»
- Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep
- Policía y Guardia Civil buscan al apuñalador de un italiano en Ibiza, que ha huido de la escena del crimen
- Las imágenes del apuñalamiento en una calle de Platja d'en Bossa
- Día del trabajador: Estos son los supermercados que abrirán este 1 de mayo en Ibiza