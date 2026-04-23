Extraditado de Cuba a España Martiño Ramos, el exprofesor fugado tras su condena por violar a una alumna

La fuga de Martiño Ramos Soto llega al epílogo. Este miércoles por la tarde el profesor fue extraditado en avión desde Cuba a Madrid para su entrega a las autoridades españolas y su ingreso en prisión para cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar en Ourense a una alumna cuando ésta era menor de edad.

Según fuentes judiciales, está previsto que este jueves aterrice en Madrid. A continuación, será conducido a un juzgado de instrucción de guardia en la capital de España y, desde allí, se acordará su ingreso en prisión, en cumplimiento de la sentencia firme dictada en su contra, que intentó eludir poniendo el océano de por medio. Instituciones Penitenciarias decidirá en qué centro ingresa, si en el ourensano de Pereiro de Aguiar —el de referencia para los casos cometidos en la provincia—, o en cualquier otro penal.

Según información de la agencia EFE desde La Habana, Ramos aceptó voluntariamente su traslado a España para cumplir su condena. Desde su detención el pasado mes de noviembre en la capital cubana, ha permanecido recluido y a la espera de que se resolviese el trámite de extradición. Entre los dos países no existe un acuerdo bilateral pero sí un afán de colaboración en este caso.

El pasado mes de febrero, cuando aún permanecía retenido en la isla, Martiño Ramos perdió oficialmente la condición de funcionario de carrera del cuerpo de maestros, es decir, se quedó sin la plaza de profesor.

Buscaba impunidad, alejarse de la acción de la justicia, continuar a miles de kilómetros de distancia, en el Caribe, una vida nueva en libertad, con una identidad ajena en apariencia, pese a que tenía una grave condena sobre sus hombros. En noviembre de 2025 fue detenido por la policía cubana, en un momento en el que se encontraba entre los diez fugitivos más buscados por España. Se marchó a Cuba, tras un periplo de huida que lo llevó por Portugal, Brasil y Perú, hasta recalar en La Habana, donde se movía en exposiciones, fiestas y bares, contactando con jóvenes y promocionándose como fotógrafo, en persona y por Instagram, con un nombre ‘retocado’ —Martín Soto—, al igual que su estética, con el pelo y la barba rasurados, pero el mismo bajo la piel.

Desde el 31 de octubre estaba en vigor una orden internacional de detención. Al menos desde julio, Martiño se encontraba en Cuba, tras escapar para no ser encarcelado por una condena firme a 13 años y medio de cárcel por agresiones sexuales a una alumna menor de edad, incluso mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Además de ejercer como profesor en Infantil y Primaria, Ramos Soto era conocido por su activismo social y por su militancia en proyectos políticos como En Marea y Ourense en Común.

Tras el rechazo de los recursos de apelación y de casación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Supremo, respectivamente, en julio de 2025 se declaró firme la sentencia dictada un año antes por la Audiencia Provincial de Ourense. El tribunal le impuso 13 años y medio de cárcel, 20 años y medio de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima, además de 8 años y medio de libertad vigilada, así como 21 años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve un contacto regular y directo con menores.

Los hechos

El acusado entabló conversación con la víctima a través de una red social, en la que usaba un alias. Tras ofrecerse como apoyo emocional, le pidió fotografías y vídeos íntimos y de contenido sexual. Después de esa fase inicial, y una vez que él le desveló su identidad, empezaron a verse dentro y fuera del colegio y el acusado cometió los delitos sexuales, incluidas violaciones y prácticas de sadismo. La menor contó los hechos al comienzo del curso académico 2021-2022.

La víctima era una menor y él, nacido en 1975, tenía 45 años en el momento de los hechos. Como indicó la Audiencia Provincial en la sentencia, ratificada por el TSJG, «ostentaba una posición de superioridad derivada de la diferencia de edad, de su condición de docente y del ascendente» que ejercía sobre la menor. "Era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima", reprochó el tribunal.

En el colegio llegó a quedar con ella y a agredirla sexualmente dos veces en el baño de las chicas, una ocasión en el aula de música y otra en el aula de informática. Para citarse fuera del centro, le daba instrucciones, precisándole dónde estaba su coche estacionado para que se metiese en el maletero y, de esta forma, viajase escondida.

Los magistrados del TSXG indicaron que la versión de la víctima fue "sólida" y persistente. Además, quedó probado que el acusado contactó con varias menores, alumnas del mismo centro, ocultando su identidad con perfil oculto. "Ha sido abrumadora y contundente la abundante prueba testifical", manifestó el TSJG.

"Las cuestiones planteadas por el recurrente carecen de relevancia casacional, no alega ni plantea argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad que permitan a esta sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas. Especialmente teniendo en cuenta que la impugnación de la sentencia de la primera instancia ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada y razonable", se pronunció al Supremo tras el recurso final.

La respuesta del sistema

No se adoptó ninguna medida judicial cautelar tras la condena inicial, en julio de 2024. Ramos fue suspendido provisionalmente por la Xunta y no pudo iniciar el curso 2024-25, como pretendía. El movimiento feminista presionó activamente para impedir su reincorporación. El 28 de enero de 2025, el TSJG desestimó el recurso de apelación y ratificó la sentencia inicial. Ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron prisión provisional después de esa segunda resolución. Tampoco medidas alternativas, como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado o la retirada del pasaporte.

El exprofesor interpuso recurso de casación. El Supremo inadmitió la acción y la prensa ourensana publicó esa decisión, que abocaba al ingreso en la cárcel del violador. El oficio del Supremo llegó a la Audiencia Provincial el 28 de julio y la condena se declaró firme el 29. Pocos días antes, el 24, la Audiencia tuvo conocimiento de la existencia de indicios de una posible fuga de Martiño Ramos. El tribunal ourensano dio traslado a la Fiscalía de la noticia. El mismo día 24 de julio, la fiscal solicitó la detención y una comparecencia para pedir su ingreso en prisión. La Audiencia ordenó la localización de Martiño, pero ya no estaba en su domicilio.

El 15 de septiembre, la Audiencia Provincial dictó una requisitoria de búsqueda y captura. El 31 de octubre cursó la petición de extradición de Martiño Ramos desde Cuba, una solicitud tramitada por el Ministerio de Justicia. Después de que su escondite saliera a la luz con la ayuda de la red social, en las que él mismo se exhibía, creyéndose impune tras los hechos de España, el violador fugado fue detenido el viernes, 21 de noviembre, por la Policía Nacional Revolucionaria. Se sospechaba que intentaba esfumarse de nuevo, tras percibir que su tapadera había caído. Se despidió de sus conocidos más cercanos —su teléfono ya no dio señal— y dejó su casa de alquiler en el barrio de El Vedado.

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Fue apresado en cumplimiento de una orden internacional de detención por la agresión sexual a la menor. Era uno de los diez fugitivos de España más buscados. En una prisión de Cuba ha aguardado desde entonces a ser entregado a España. El proceso termina con su extradición en avión. Empieza tarde, pero empieza, la cuenta para cumplir con la justicia.