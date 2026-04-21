Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asentamiento en IbizaViolación en IbizaParking en IbizaFiestas en IbizaRegularización de migrantes en Ibiza
instagramlinkedin

Daños materiales

Un grave incendio calcina las cocheras de los autobuses municipales de Burgos

Un total de 39 vehículos han resultado afectados y un conductor que consiguió salvar varios autocares tuvo que ser trasladado al hospital herido leve por inhalación de humo

Un momento del incendio en las cocheras de los autobuses municipales de Burgos.

Un momento del incendio en las cocheras de los autobuses municipales de Burgos.

EFE

Burgos

Un grave incendio declarado a las 02:30 horas de esta madrugada ha devorado las cocheras del servicio municipal de autobuses urbanos de Burgos, ubicadas en la carretera Poza, con daños económicos muy cuantiosos pero sin causar daños personales, según ha informado el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha informado a EFE de que un trabajador del servicio -estaban seis en el momento del incendio-, en concreto un conductor que ha conseguido salvar varios autobuses de las llamas, ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos herido leve por inhalación de humo.

El incendio, cuyas causas se desconocen, ha afectado a gran parte de las dependencias, así como a la flota de autobuses urbanos, con 39 vehículos afectados, y solo se han salvado las oficinas del complejo. La cubierta de la cocheras ha quedado completamente hundida y algunos vehículos gravemente dañados.

El Servicio de Movilidad y Transporte de la ciudad está operando con servicios mínimos desde las 05:30 horas pero ha sido necesario suspender las líneas 7, 9, 10, 15, 20 y 23.

La alcaldesa de Burgos, que precisamente tenía prevista una visita a las dependencias municipales esta mañana, se ha acercado con algunos de los concejales del equipo de Gobierno hasta el lugar para valorar la situación, que ha dejado desconcertada a la plantilla municipal.

Noticias relacionadas

Además, ha convocado a una reunión urgente a los portavoces de los grupos municipales y atenderá a los medios de comunicación a las 09:30 horas en el Ayuntamiento para informar del suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
  2. Muere un hombre en Ibiza aplastado por el tractor que conducía
  3. Una nueva fiesta aterriza en Ibiza: Sa Breix, una verbena payesa
  4. Una camarera revela cuánto gana con las propinas en Ibiza en una semana
  5. Sucesos en Ibiza: Hallan cuatro proyectiles anticarro en un coche abandonado en la calle
  6. Una lectora, Marilina Marí Marí, sobre la pérdida de tradiciones ibicencas: 'Ibiza no es la puesta de sol de es Vedrà, ni los tambores de Benirràs
  7. Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores de Ibiza
  8. Prohibido realizar obras en Santa Eulària por el inicio de la temporada en Ibiza: la medida entra en vigor este día

De la ilusión al shock en Ibiza: alquilan una habitación y se la encuentran ocupada por estafadores

De la ilusión al shock en Ibiza: alquilan una habitación y se la encuentran ocupada por estafadores

Un robot humanoide bate el récord humano de media maratón en Pekín

Un robot humanoide bate el récord humano de media maratón en Pekín

Moeve Fútbol Zone 1x22: El fichaje que necesita el Barça

'Gangs of Asia' desembarca en Steam con una mezcla de lucha cuerpo a cuerpo y estrategia en tiempo real

'Gangs of Asia' desembarca en Steam con una mezcla de lucha cuerpo a cuerpo y estrategia en tiempo real

Residente en un asentamiento chabolista en Ibiza que espera tramitar su informe de vulnerabilidad : "No tenemos ni idea a dónde iremos cuando salgamos de acá porque hoy nos están desalojando"

Residente en un asentamiento chabolista en Ibiza que espera tramitar su informe de vulnerabilidad : "No tenemos ni idea a dónde iremos cuando salgamos de acá porque hoy nos están desalojando"

Investigan a dos personas por presentar acreditaciones falsas de artesano en un mercadillo de Sant Josep

Investigan a dos personas por presentar acreditaciones falsas de artesano en un mercadillo de Sant Josep

El truco definitivo para saber cuántos años tiene un coche solo con ver su matrícula (y por qué ahora empiezan por la N)

El truco definitivo para saber cuántos años tiene un coche solo con ver su matrícula (y por qué ahora empiezan por la N)
Tracking Pixel Contents