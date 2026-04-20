Una vecina de Francisca Cadenas tras declarar ante el juez sobre el día de la desaparición: "Lo recuerdo cada noche cuando me acuesto, es muy duro"

Nueva jornada de declaraciones en los juzgados de Villafranca de los Barros (Badajoz) ante el juez que instruye la causa por el asesinato de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos cuyos restos fueron encontrados enterrados en casa de los hermanos Julián y Manuel G., tras casi 9 años desaparecida.

Este lunes estaban citados a declarar varios vecinos y el primer guardia civil que entró en la vivienda de los detenidos por el crimen en mayo de 2017. Una de las testigos, Luisa Cabanillas Florido, ha sido hasta el momento la única que ha hecho declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer en sede judicial.

"Lo recuerdo cada noche cuando me acuesto en mi casa, es muy duro", ha dicho cuando los periodistas le han preguntado por el día en que desapareció Francisca Cadenas. Sin revelar lo que ha contado al juez, sí ha asegurado sentirse tranquila en todo momento, "porque cuando uno dice la verdad, está tranquilo", ha dicho.

Luisa Cabanillas se ha mostrado convencida de que está mas cerca de que se haga justicia a Francisca Cadenas y a su familia tras el calvario que han vivido. "Confío en la justicia, en la divina y en la terrena, en las dos", ha afirmado.

Los primeros testigos han llegado a las nueve de la mañana y las declaraciones han proseguido hasta pasadas las dos de la tarde. De nuevo, dos de los hijos de Francisca Cadenas, Javier y José Antonio, han acudido a los juzgados de Villafranca de los Barros, donde también se encuentra la abogada de la familia, Verónica Guerrero. Los abogados de la defensa, José Duarte y Aurelia Martín, están participando de manera telemática en las comparecencias.

A preguntas de los medios, Guerrero ha recordado que no podía revelar detalles sobre los que los testigos habían declarado ante el juez, porque el procedimiento sigue en la fase de instrucción y se trata de información «reservada».

Últimos testigos citados

La abogada ha confirmado que los de este lunes eran los últimos testigos que estaban citados y que ahora el procedimiento continuará con la práctica de las pruebas que puedan solicitar tanto el juez, como la fiscalía y los letrados de la acusación particular y la defensa, por lo que se podría haber más declaraciones en el futuro.

Por ahora, la letrada de la familia no ha pedido la práctica de ninguna nueva diligencia. «De momento, voy a pensar; hay que pensar mucho en todo lo que se ha practicado y en función de eso ir pidiendo», ha dicho Guerrero, quien se ha mostrado satisfecha de cómo se ha desarrollado la instrucción hasta la fecha.

Como ya informó este diario, el pasado viernes declararon ante el juez dos vecinas de Hornachos y las tres últimas personas que vieron con vida a Francisca Cadenas en la calle la noche de su desaparición. El matrimonio formado por Antonio y Adelaida, de cuya hija cuidaba la víctima, y el temporero Carlos Manuel Guzmán, que se cruzó con ella en el callejón donde se le perdió la pista el 9 de mayo de 2017.

En esta misma sede judicial, ya declararon el pasado 14 de marzo los dos hermanos, Julián y Manuel G., investigados por el asesinato de Francisca Cadenas, y los tres hijos y el viudo de la víctima lo hicieron el 13 de abril.

La abogada de la familia ya avanzó tras las declaraciones del pasado viernes que el juez ha autorizado a que el mismo perito que intervino en el caso de Manuela Chavero, en el que Verónica Guerrero también ejerció la acusación particular, realice un examen forense a los huesos para aportar también un informe propio que contribuya a esclarecer qué lesiones sufrió Francisca Cadenas y cómo sucedieron los hechos.