Benetússer
Atraco de película en Valencia: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción
Los atracadores han accedido a la sucursal mediante un butrón. Se desconoce el importe del botín sustraído
La Guardia Civil busca a tres atracadores que han asaltado a primera hora de la mañana una sucursal bancaria de Benetússer. Según las primeras informaciones, los ladrones han accedido a la sede bancaria a primera hora de la mañana, antes de que abriera sus puertas al público.
Los sospechosos, que tenían perfectamente planificado el asalto, han conseguido huir del lugar antes de que llegaran las patrullas de Guardia Civil y Policía Local que se han desplazado rápidamente hasta la sucursal, ubicada en el número 65 del Camí Nou de Benetússer.
Fuentes consultadas por este diario confirman que los ladrones han conseguido hacerse con parte del dinero de la caja fuerte en cuestión de minutos tras practicar un butrón, mientras el banco estaba cerrado al público.
Los hechos han ocurrido a primera hora de esta mañana, cuando las trabajadoras de la limpieza han accedido a la sucursal para hacer su trabajo. A su entrada, se han encontrado con los ladrones en plena faena, quienes les han maniatado para evitar que alertasen a la policía. Si bien las rehenes han tenido que ser atendidas por ataques de ansiedad, no ha habido que lamentar heridos.
Los ladrones han huido poco antes de que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil hubieran llegado al banco. Según los primeros datos, los ladrones han sido tres hombres, a quienes ahora se está tratando de identificar. Agentes de Policía Científica de la Guardia Civil del cuartel de Alfafar están realizando una exhaustiva inspección ocular de la sucursal en busca de vestigios de los autores.
Por el momento no ha trascendido la cantidad a la que asciende el botín. Se sabe, eso sí, que no ha habido que lamentar heridos. Agentes de la Guardia Civil custodian el acceso a la sucursal ante la mirada de vecinos y curiosos que comentan lo ocurrido.
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