Cataluña
Muere un joven que cayó por un patio de luces en Lleida y detienen a dos compañeros de piso
La víctima, un joven de 22 años, protagonizó una fuerte discusión con los dos arrestados
EFE
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a dos hombres, de 28 y 24 años, por su presunta relación con la muerte de un joven, compañero de piso, que falleció tras caer por el patio de luces de un edificio situado en la calle Valentí Almirall de Lleida, desde una altura de 10 metros.
Agentes de los Mossos d'Esquadra se personaron en el domicilio tras recibir un aviso de los vecinos de una fuerte discusión en la vivienda que ocupaban los tres hombres, según ha confirmado este lunes la policía catalana, que mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de la muerte.
La víctima, un joven de 22 años, fue atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en el lugar donde se precipitó, una caída que le provocó diversos traumatismos y una fractura en el cráneo.
Los sanitarios le hicieron una reanimación cardiopulmonar y fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, donde finalmente falleció.
- Primeras cancelaciones de reservas hoteleras en Ibiza por el encarecimiento de los vuelos
- Fiesta de los mayores de Ibiza: «Empezamos a vivir al jubilarnos»
- El Consell de Ibiza da la 'bienvenida' al nuevo proyecto de aparcamiento en la capital
- Denuncian que un “grave ataque” al patrimonio apícola de Ibiza pone en jaque la recuperación de la abeja autóctona
- Todas las fotos del VI Sant Jordi Va de Frita, que ha reunido a cientos de personas
- Reacción de vida de la UD Ibiza
- Mangusho Nickson y Annete Chesang ganan la Ibiza Media Maratón 2026
- Gafas y packs de lujo para el eclipse del 12 de agosto: los hoteles de Ibiza se apuntan a la “alineación cósmica”