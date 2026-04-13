La Arboleja
Muere un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en Murcia
La otra moradora de la casa, una mujer de 85 años, ha ingresado en la Arrixaca herida por inahalación de humo
Alba Marqués
Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 85 ha resultado herida por inahalación de humo en el incendio de una vivienda declarado en la madrugada de este lunes en La Arboleja, Murcia.
El 1-1-2 recibía llamadas informando del incendio a las 05:39 horas de esta madrugada. Los testigos indicaban que el fuego se había declarado en una casa en el Camino de la Iglesia de la referida pedanía y aseguraban que dentro había dos personas mayores y que no conseguían entrar para rescatarlos.
Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
Tras ser rescatados por policías y bomberos, los moradores de la vivienda, una pareja de ancianos, fueron atendidos por los sanitarios. Pese a sus esfuerzos, el hombre, de 88 años, falleció, mientras que la mujer de 85 fue estabilizada y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
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