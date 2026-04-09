Violencia en el Fútbol
Detenido un padre por agredir a un niño de 12 años en un partido de fútbol en Baleares
Lo hechos ocurrieron en el campo de fútbol municipal de Lloseta en Mallorca
Ibiza
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a un niño de 12 años en un partido de fútbol en Lloseta (Mallorca).
Los hechos, según han explicado fuentes del Instituto armado, ocurrieron este martes en el campo de fútbol municipal de la localidad.
Mientras se disputaba un partido de fútbol de niños de unos 12 años, uno de los padres, en un momento dado, saltó al campo y la emprendió a golpes con uno de los menores.
La Policía Local del municipio y la Guardia Civil acudieron a las instalaciones y arrestaron al hombre, que pasó este miércoles a disposición judicial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
- Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
- Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
- Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
- Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
- Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
- Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
- Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano