Almería
La autopsia descarta que el niño de Garrucha muriera por prácticas de curanderismo
El informe concluye que falleció a causa de un shock hemorrágico provocado por un "traumatismo abdominal violento"
EFE
El informe forense ampliado sobre la muerte del pequeño Lucas, el niño de cuatro años muerto violentamente en Garrucha (Almería) el pasado mes de diciembre, ha concluido que falleció a causa de un shock hemorrágico provocado por un "traumatismo abdominal violento", descartando así que las lesiones letales fueran producto de masajes o prácticas de curanderismo.
Estos datos han trascendido en la jornada en la que la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) tiene que decidir sobre si prorroga o no la prisión provisional de la madre del niño y de su pareja, detenidos como presuntos autores de la muerte.
En el documento, al que ha tenido acceso EFE y fechado el pasado 20 de marzo, la médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería da respuesta a las cuatro cuestiones planteadas por el juzgado instructor.
Respecto a la acción directa y última que provocó el deceso, el dictamen establece que el menor sufrió un shock hemorrágico, hallándose más de un litro de sangre en la cavidad peritoneal.
El punto sangrante se localizó en un desgarro hepático que, según aclara la especialista, fue consecuencia directa de un traumatismo abdominal violento perpetrado en el contexto de un politraumatismo generalizado.
De esta forma, la médico forense "se ratifica íntegramente" en su informe de autopsia original del 21 de enero, rechazando la tesis de la defensa, que intentaba hacer compatible la muerte con un masaje curativo aplicado al niño.
La ampliación pericial también arroja luz sobre la naturaleza y antigüedad de las lesiones previas que presentaba la víctima. La forense detalla que el niño sufrió fracturas en la costilla izquierda y el húmero izquierdo que califica de "antiguas", ya que presentaban un callo óseo duro que indica que se produjeron entre tres y seis semanas antes del fallecimiento.
Lucas, de 4 años, apareció muerto en una playa de Garrucha (Almería) el pasado mes de diciembre.
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