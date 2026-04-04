Agresiones sexuales
Detenido un hombre en Mallorca por violar a una joven con discapacidad
La víctima se despertó con una cuerda en el cuello cuando el acusado la estaba agrediendo, tras haberle administrado una sustancia para adormecerla
Una joven discapacitada se despertó con una cuerda en el cuello cuando un hombre la estaba agrediendo sexualmente en una vivienda de Porto Cristo, en el municipio mallorquín de Manacor, después de que este le administrara una sustancia para adormecerla. La víctima se zafó propinándole una patada en los genitales y huyo de la casa. Luego, en compañía de su madre, la afectada fueron al hospital y denunciaron lo ocurrido.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a este hombre, de unos 50 años, por un presunto delito de agresión sexual.
La mujer, que padece una discapacidad psíquica, acompañó a un conocido hasta su domicilio. En un momento dado, este le echó una sustancia estupefaciente en la bebida y la dejó adormecida.
En libertad con cargos
La joven fue trasladada al Hospital de Manacor para realizarle una exploración ginecológica.
Los agentes, por su parte, detuvieron a este individuo por un presunto delito de agresión sexual. Al ser puesto a disposición judicial el pasado jueves, este quedó en libertad con cargos.
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