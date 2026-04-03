Intoxicación
Muere un matrimonio en Valencia por la mala combustión de su calentador
La pareja fue hallada en el cuarto de baño, donde estaba puesto el aparato: todo apunta a una mala instalación
Teresa Domínguez
Un matrimonio ha fallecido esta madrugada en su piso de Valencia, al parecer, por una intoxicación con gas. Todo apunta a una mala combustión de un calentador, ya que no se han apreciado signos de violencia ni en los cuerpos ni en la vivienda.
Se trata de una pareja de avanzada edad que residía en un piso de su propiedad, en el barrio de Arrancapins, y ha sido un familiar quien ha hallado los cuerpos cuando ha acudido al domicilio, al ver que nadie respondía a las llamadas.
Los fallecidos, de origen chino y que al parecer llevaban décadas residiendo en Valencia, han sido encontrados juntos, en el cuarto de baño de la casa, concretamente, en el espacio de la ducha.
Homicidios investiga el caso
Según las primeras investigaciones recogidas por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo del caso a pesar de que no hay señales de una muerte violenta provocada, el fallecimiento ha debido producirse por una mala combustión del calentador, colocado en ese cuarto de baño.
Los primeros indicios apuntan a una mala instalación del equipo, recientemente puesto y que habría provocado que quemase mal y generase elevadas cantidades de monóxido de carbono, un gas letal para los humanos que provoca la muerte en pocos minutos y que no suele ser percibido porque no tiene olor.
La presencia de monóxido en un espacio cerrado genera primero malestar y mareos y una progresiva pérdida de conciencia ante la que suele ser muy difícil reaccionar. En este caso, además, ambos miembros del matrimonio estaban en la ducha y con la puerta del cuarto de baño cerrada, lo que propició esa llamada muerte dulce sin que, al parecer, ninguno se diera cuenta de lo que estaba sucediendo.
Los servicios sanitarios no han llegado a intervenir
Nada más darse a voz de alarma en el teléfono de emergencias 112, han acudido patrullas de la Policía Nacional y, a continuación, medios sanitarios, que ni siquiera han llegado a intervenir, así como el forense de guardia, quien ha certificado las muertes y ha confirmado que todas las señales apuntan a un fallecimiento accidental por monóxido de carbono.
Los dos cadáveres han sido levantados y trasladados al Instituto de Medicina Legal de València, donde se les practicará la autopsia judicial para confirmar la causa de la muerte y poder entregar los cuerpos a sus familiares, residentes también en València.
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