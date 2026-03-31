Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Juan Carlos Lozano Transportes lanza la mayor licitación de compra de trenes para Renfe por 1.700 milllones Transportes lanza la mayor licitación de la historia de Renfe: quiere comprar hasta 40 trenes por un importe de 1.700 millones. Los nuevos trenes podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial. Lee la noticia completa.

El turismo hotelero sufre una "caída significativa" por la climatología, trenes e inflación El primer avance del barómetro turístico de invierno del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba (CAPT-UCO) ha revelado una "caída significativa" del turismo en establecimientos hoteleros de Córdoba ciudad durante los meses de enero y febrero, registrándose, en este sentido, "uno de los peores datos de los últimos años en viajeros y pernoctaciones", todo ello coincidiendo con factores adversos concatenados como "la climatología desfavorable, la crisis ferroviaria del AVE y la subida de la inflación, precisamente en estos meses consecutivos ya de por sí de temporada baja". Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detalldo que los datos de la capital cordobesa recogen una caída en el número de viajeros hoteleros "más acusada que en la provincia, donde el turista es más autónomo en su movilidad y utiliza el vehículo particular mayoritariamente, con escasa dependencia del ferrocarril".

Solo dos heridos en el accidente ferroviario de Adamuz permanecen hospitalizados Dos heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, tras el último alta. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, uno de los ingresados se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba mientras que el otro está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y se encuentra estable dentro de la gravedad. En los centros sanitarios andaluces se han atendido por el accidente ferroviario a 126 personas, cinco de ellos niños, se han producido 123 altas, y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba, lo que elevó a 46 los muertos en el accidente.

El sector hotelero ve con incertidumbre la Semana Santa ante los problemas ferroviarios Los empresarios hoteleros de Madrid han advertido de que la "falta de normalidad" en la red ferroviaria de alta velocidad y la subida de los carburantes puede generar incertidumbre en la planificación de los viajes y afectar a la competitividad de destinos como Madrid de cara a la Semana Santa. Así lo ha advertido en un comunicado este lunes la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), en el que ha compartido el análisis de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) a nivel nacional para la campaña de Semana Santa. La afectación en el corredor de alta velocidad tras el accidente de Adamuz está generando "disrupciones significativas" en los desplazamientos, especialmente en el mercado nacional, en vísperas de un periodo de alta demanda como la Semana Santa, ha indicado.

Equipo de Gobierno solicitará en el Pleno la dimisión del ministro Óscar Puente por Adamuz El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha informado los asuntos que defenderán el próximo viernes en el Pleno del mes de marzo, entre los que destacan la moción para exigir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y la dimisión del ministro Óscar Puente. Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Arias ha explicado que se trata de "una presunta negligencia que costó la vida de 46 personas" por ello, "cualquier dirigente público con un mínimo de dignidad presentaría su dimisión", en referencia a las "informaciones de extrema gravedad conocidas en las últimas semanas sin que se hayan anunciado dimisiones ni se hayan dado explicaciones", toda vez que ha insistido en que "es incomprensible que no se haya pedido perdón a las familias".

Continúan hospitalizadas tres adultos por el accidente de Adamuz El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que aún permanecen hospitalizados se mantiene este sábado, 21 de marzo, en tres después de que el pasado viernes, 13 de marzo, se produjera el alta de la única persona que seguía ingresada en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 122 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

Adif confirma por escrito que actuó en el tramo accidentado en Adamuz el mismo día que la jueza le prohibió que lo hiciera El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) actuó en el tramo accidentado de Adamuz el 4 de marzo, el mismo día en el que la jueza de Montoro le prohibió que lo hiciera sin avisar al menos con una antelación de 15 días. Cabe recordar que el pasado 2 de marzo, Adif envió un correo a la jueza informándole de su intención de realizar el 3 de marzo tareas de mantenimiento en la zona del accidente, actuaciones que implicarían la retirada de 36 metros de vía. Un día después, el 4 de marzo, la jueza lo prohibió. (Seguir leyendo)

La jueza deniega a Adif la práctica de pruebas de soldadura El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha denegado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la práctica de ensayos y pruebas de soldadura sobre materiales de la zona del accidente de Adamuz "en tanto no se designe el equipo de peritos judiciales". Estos son los técnicos que colaborarán con la Guardia Civil en la investigación de la catástrofe y cuyo nombramiento es inminente. Lea aquí la noticia completa.

La postura del PSOE La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha subrayado este viernes que los socialistas andaluces respetan "profundamente" a las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas. Y ha señalado que no hay "novedad ni noticia nueva" en la decisión de la Fiscalía Europea de abrir una investigación por posible fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea próximo a dicho municipio cordobés en el que se produjo el siniestro.