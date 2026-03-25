“De los insultos a los botellazos": así fue la agresión múltiple a Bianca Lizbeth Fernández en León

Bianca Lizbeth Fernández estaba sola en la discoteca de La Bañeza cuando decidió ir al aseo antes de ir a la casa de una amiga. Allí recibió insultos y desprecios que terminaron en una agresión en manada. Bianca ha estado a punto de perder un ojo y llegó a temer por su vida. Hoy ha contado a La Opinion-El Correo de Zamora todo lo que pasó esa noche y la ola de solidaridad y de apoyo que ha recibido tras tener el coraje de denunciarlo tanto pública como legalmente. "He recibido más amor que odio", explica agradecida.

Todo comenzó cuando se disponía a marcharse a casa y decidió pasar antes por el baño. Al entrar en el servicio encontró a cuatro chicas que comenzaron a insultarla de inmediato, mientras dos de ellas permanecían dentro del baño y otras dos en el exterior.Bianca explica que, tras unos minutos de espera, llamó a la puerta porque necesitaba entrar y reprochó a las dos chicas que estaban dentro que aquel no era el lugar para mantener relaciones sexuales. En ese momento, una de las jóvenes que se encontraba fuera comenzó a darle toques en la cara y a decirle que se fuera “al baño de hombres”, llamándola “travelo” y aludiendo a su altura.

La situación se agravó cuando las dos chicas que estaban dentro del baño salieron al escuchar los gritos. Las cuatro se abalanzaron sobre ella para agredirla, tirándole del pelo y propinándole puñetazos, botellazos y lanzándole vasos. Bianca relata que logró encerrarse en el servicio, pero las agresoras llegaron a abrir la puerta de una patada, que ella volvió a cerrar usando su propio peso, antes de que abandonaran el lugar momentáneamente.

Ataque en manada

Cuando la víctima salió de la discoteca para dirigirse a su casa, otra chica se acercó para preguntarle qué había ocurrido y, en ese momento, las cuatro agresoras principales regresaron acompañadas de entre seis y siete personas más, según su testimonio. Se produjo entonces una paliza grupal “brutal” contra Bianca, entre gritos de “maricón”, “travelo” y “travesti”, y amenazas de acabar con su vida, hasta que la intervención de la Policía y la Guardia Civil puso fin a los golpes.

A la llegada de los agentes, la Guardia Civil no pudo tomarle declaración debido a su estado de aturdimiento y a la gravedad de las lesiones, ya que, según relata, tenía la cara completamente desfigurada. La prioridad fue su atención médica y, en ese momento, no se consiguió identificar a las cuatro principales implicadas, aunque se ha abierto una investigación y se trabaja en su localización. La denuncia formal se presentó al día siguiente en Benavente, tras recibir el alta hospitalaria y con el parte de lesiones.

Siete puntos en un párpado

El informe médico recoge contusiones múltiples en todo el cuerpo y una herida en un párpado que requirió siete puntos de sutura, producida, según sospecha, por uñas o por un vaso durante la agresión. Bianca detalla que sufrió fuertes golpes en la cabeza, hematomas en la cara, bultos y moratones que seguirán apareciendo con los días, además de un importante derrame en un ojo, órgano que estuvo a punto de perder. “Lo principal y lo peor de todo es que casi pierdo el ojo”, explica, subrayando que aún tiene la cara muy hinchada y golpeada.

Además de las lesiones físicas, la víctima afirma que padece secuelas emocionales y continúa en estado de shock por lo sucedido, un proceso que, según indica, deberá asimilar con tiempo y paciencia. Pese a ello, destaca que está viva y que el parte médico confirma el alcance de los golpes en el ojo, los pómulos y el resto del rostro, junto con las contusiones generalizadas.

Bianca durante la entrevista. / J. A. G.

Bianca sostiene que sería capaz de identificar a sus agresoras y asegura que ya ha facilitado sus nombres a las autoridades competentes. En los días posteriores a la agresión, dos personas que presenciaron los hechos se han puesto en contacto con ella por WhatsApp para ofrecerse a testificar, pese a no conocerla previamente, manifestando su indignación por lo ocurrido y su disposición a declarar ante el juzgado.

En el ámbito social, la joven afirma haber recibido una gran ola de solidaridad a través de sus redes sociales, con mensajes de apoyo de actrices, cantantes y personas del colectivo LGTBI, así como de gente que la conocía y de otras que no. Señala que su entorno se ha mostrado consternado, al considerar que es una persona alegre y que no busca problemas, y que nunca imaginaron que pudiera sufrir una agresión de esta naturaleza.

El odio tras la agresión

Respecto al móvil de los hechos, Bianca atribuye la agresión a un odio dirigido tanto hacia su persona como hacia su condición sexual, que define como algo que no ha elegido y que forma parte de una “elección de vida” al decidir vivir como mujer trans. Asegura que no puede ni debe cambiar esa decisión y considera que el problema reside en quienes mantienen odio hacia las personas del colectivo, posiblemente por desinformación o por bulos difundidos en distintos medios.

En su testimonio, la joven denuncia que las chicas trans se han convertido en el “punching ball” de la sociedad y que, cuando están solas, se las ataca “en manada”, algo que, afirma, no debe consentirse. También relata que, aunque nunca antes había sufrido una agresión de este nivel de ensañamiento, sí ha tenido que soportar insultos, miradas despectivas y comentarios tránsfobos, como que la llamen por su dead name o le griten “travelo” desde lejos durante salidas de ocio.

La joven trans afirma que llegará hasta el final para lograr justicia. / J. A. G.

Tras lo ocurrido, Bianca reconoce que siente miedo a posibles represalias por parte de las agresoras y temor a volver a acudir a lugares públicos de La Bañeza, al pensar que cualquier otra persona podría actuar con el mismo odio y sin motivo. Considera que ese miedo no se debe a una culpa propia, pero admite que deberá trabajar para eliminarlo de su vida y poder recuperar la normalidad.

No obstante, mantiene su coraje. Piensa llegar hasta las últimas consecuencias judiciales y que su intención es que el caso se esclarezca completamente. Subraya que cuenta con testigos dispuestos a declarar y que estas personas han manifestado su voluntad de acompañarla “hasta el final, al juzgado, a donde haga falta” por la gravedad y el odio que percibieron en la agresión.

Manifestación en Madrid este sábado

En paralelo, el próximo sábado 28 está convocada en Madrid una manifestación en la plaza Pedro Zerolo por la Plataforma Trans, en la que se hará mención especial al caso de Bianca. La joven confirma que acudirá, tras haber sido contactada por la presidenta de la plataforma, con el objetivo de visibilizar lo ocurrido y evitar que se convierta en “una agresión más” o “un número más” en las estadísticas.

Bianca sostiene que, pese a la agresión, ha percibido más amor que odio en la reacción social posterior, con numerosas muestras de apoyo y campañas en redes en las que se ha difundido su nombre y su caso. Sus compañeras de concurso, explica, incluso han recaudado dinero para ayudarla a comprarse unas gafas nuevas, mientras que los comentarios homófobos que ha recibido proceden, según indica, de cuentas falsas que no muestran la identidad real de quienes los emiten.

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La joven tenía previsto presentarse al certamen Miss Trans España 2026 y asegura que mantiene intacta su intención de participar. Relata que, durante la agresión, una de las mujeres la arañó en la cara mientras decía “esta es la miss, pues te vas a enterar”, pero afirma que espera estar recuperada en dos meses, cuando se celebrará el concurso, y que acudirá “con más fuerza que nunca”, convencida de que lo sucedido dará aún mayor repercusión al certamen.