OFERTA MARZO
Ahogamiento
Muere un niño ahogado en una piscina particular de Zamora
Los servicios sanitarios y la Guardia Civil acudieron al domicilio donde fue hallado el menor flotando, en la localidad de Villaralbo, pero no pudieron salvar su vida
A. F.
Un niño ha fallecido ahogado este martes en la piscina de un domicilio particular de la localidad zamorana de Villaralbo. El pequeño fue hallado flotando y hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios sanitarios de emergencia, que intentaron reanimarlo sin éxito, además de la Guardia Civil.
La Opinión de Zamora ha podido confirmar a través de fuentes confiables que se trata de "un niño de muy corta edad", de unos tres o cuatro años, sin poder precisar su edad exacta.
El suceso ha causado honda consternación en la localidad del alfoz y el Ayuntamiento de Villaralbo ha convocado al mediodía de este miércoles a guardar un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial por el trágico desenlace.
- La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
- El inquietante aviso a Iker Jiménez al investigar un crimen sin resolver en Ibiza: 'Es mejor no preguntar
- Eugenia, víctima del precio de la vivienda en Ibiza: «Sin dos trabajos ya no puedes pagarte ni una habitación»
- El crimen de Benimussa: la noche en la que Ibiza descubrió el horror del narcotráfico
- Condenan al dueño de una tienda de Ibiza por unas humedades que arruinaron decenas de bolsos
- De Bangkok a Ibiza, con escala en la incertidumbre: regreso con ocho días de retraso a la isla
- Muere Antoni Marí Muñoz, maestro de las letras ibicencas y una de las voces más brillantes de la cultura contemporánea
- Sonia Bea, jefa de la Policía Local de Ibiza: 'Por favor, aprobad las prácticas para ser Policía Local, que tenemos que fabricar agentes