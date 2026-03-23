Investigación
Una mujer sufre una brutal agresión tránsfoba en León: "Me duele todo, pero sigo en pie"
Bianca Lizbeth Fernández, Miss Trans Zamora 2024, ha denunciado ante la Guardia Civil haber sido golpeada por varias personas en un pub de La Bañeza
J. A. Gil
La joven Bianca Lizbeth Fernández, Miss Trans Zamora 2024, presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Benavente (Zamora) tras, presuntamente, haber sido agredida por varias personas en un pub de La Bañeza (León) durante el fin de semana.
La Guardia Civil de la localidad leonesa se encarga del caso, tras haber recibido las diligencias correspondientes, según confirma la Subdelegación del Gobierno.
La supuesta víctima, de 21 años, habría sufrido diversas lesiones de las que fue atendida inicialmente en La Bañeza y posteriormente en Benavente, que le provocaron heridas visibles en el rostro, a raíz del altercado iniciado por acudir al baño de chicas del establecimiento hostelero, según su propio testimonio recogido por algunos medios de comunicación zamoranos a los que Bianca recalca que a su juicio se trata de una acción homófoba.
En similares términos se manifiestan colectivos y plataformas LGTBI+para condenar lo que definen como “violencia dirigida, odio, el resultado de un clima que habilita y legitima estas agresiones”.
- La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
- El inquietante aviso a Iker Jiménez al investigar un crimen sin resolver en Ibiza: "Es mejor no preguntar"
- Condenan a un taller de Ibiza a pagar 45.000 euros por una avería que casi hunde una embarcación
- Eugenia, víctima del precio de la vivienda en Ibiza: «Sin dos trabajos ya no puedes pagarte ni una habitación»
- Condenan al dueño de una tienda de Ibiza por unas humedades que arruinaron decenas de bolsos
- La agresión sexual a una menor en un parque de Ibiza, la 'punta del iceberg' de una realidad que preocupa a familias y expertos
- Desestimada la demanda de un hotel de Ibiza que reclamaba 160.000 euros por la pandemia
- Raquel Martínez Arnáiz, directora de Skyway, responsable de la torre de control de Ibiza: «El tráfico de ‘jets’ es una de las principales dificultades que tenemos en el aeropuerto»