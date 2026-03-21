Violencia de género
Un testigo del crimen machista de Zaragoza: "He oído disparos y luego se ha pegado un tiro la cabeza"
Un hombre ha matado a tiros a una mujer en plena calle
La Policía Nacional ha acordonado la zona e investiga las causas
Israel Salvador
Conmoción en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza donde este sábado un hombre ha matado a tiros a una mujer y después, al parecer, se ha suicidado. Los hechos han ocurrido sobre las 9.20 horas frente un bar por donde paseaba un vecino a primera hora que ha presenciado el crimen.
Según ha explicado a El Periódico de Aragón Iván, estaba cerca de la zona cuando ha oído varios disparos que, en un primer momento, ha pensado que podrían tratarse de petardos. Debido al estruendo, se ha acercado hasta la zona y ha visto a un hombre que parecía que estaba auxiliando a una mujer. "Al oír el ruido me he acercado y me ha parecido ver a un hombre que estaba ayudando a una mujer, pero de repente he vuelto a oír tres disparos. Se ha pegado un tiro en la cabeza", ha explicado Iván, conmocionado.
Por ahora son muchas las dudas. Según explican algunos vecinos, la mujer, que rondará los 40 años, vivía en la misma calle, pero se desconoce si él, de unos 50, era su pareja.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además del Grupo de Homicidios y la comitiva judicial encabezada por el titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.
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