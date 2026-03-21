Investigación abierta
Detenido por quemar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Los vecinos del resto de viviendas se han evacuado por sus propios medios
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un hombre como presunto autor del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), dentro de la cual había una mujer, han informado fuentes de la policía catalana.
El suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la noche en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim de esa localidad vallesana, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble, han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat.
El incendio, han indicado las fuentes de los Mossos, no ha provocado ningún herido. Los bomberos han acudido al lugar con seis dotaciones, cuyos efectivos han sofocado las llamadas poco antes de la medianoche.
Los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han llevado al detenido a provocar este fuego.
- Un hombre saca un cadáver del mar en Cala Llonga: «Bajé corriendo y me metí en el mar, contra las olas y el viento hasta que llegué al chico»
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Hippy Market Punta Arabí: el mercadillo más antiguo de la isla vuelve con artesanía, música y productos 'eco-friendly'
- El obispo de Ibiza asegura que las procesiones de Dalt Vila se celebrarán 'con normalidad
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Ibiza lidera el 'ranking' de felicidad en Baleares
- Hermanos Parrot se impone a Citanias en la ampliación de Can Ventosa, en Ibiza, que costará 2.7 millones de euros
- Pensábamos que se caía el edificio': vecinos de Ibiza denuncian vibraciones en sus casas por las obras del tanque de tormentas