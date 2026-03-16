En Villavicencio de los Caballeros
Muere una mujer tras caer dentro de una calefacción tipo gloria en Valladolid
La víctima, de 75 años, cayó en el sistema de conducción subterránea similar al suelo radiante actual
EFE
Una mujer de unos 75 años ha fallecido este lunes en una vivienda de Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, al caer dentro del hueco de una gloria, un sistema de calefacción mediante conducción subterránea que se utiliza aún en algunos pueblos, similar al suelo radiante actual.
El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha explicado en su web que en torno a la una de la tarde de este lunes una llamada les ha alertado de la caída y han movilizado a varios servicios de auxilio y sanitarios.
En concreto, la sanidad regional ha movilizado un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.
En el lugar del suceso, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de la mujer por lo que se ha anulado la ambulancia y el helicóptero medicalizado.
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
- Hostales reconvertidos en residencias para trabajadores
- Un coche en llamas y una furgoneta siniestro total en un accidente en una rotonda de Ibiza
- 2.238 euros de pensión por una grave lesión con la UD Ibiza
- Mavi Ferrer, estudiante de la primera promoción de FP en Blanca Dona: “Quería estudiar Mecánica, pero no me dejaron”
- El cuarto concurso de 'Polp a s’olla!' de Sant Josep, 'mucho mejor de lo esperado
- Mil viviendas públicas para hacer de ‘Eivissa, una ciutat per viure-hi’
- Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «Si seguimos así, en mayo nos tendrán que tener en cuenta»