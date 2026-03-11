Los hermanos vecinos de Francisca Cadenas "están siendo investigados por homicidio", según su abogado

El abogado José Duarte, uno de los letrados de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, ha afirmado que el motivo por el que sus defendidos están siendo investigados es “por un presunto delito de homicidio”.

Según ha explicado el abogado ante los medios en Hornachos, esta circunstancia se desprende de la citación judicial recibida y del cambio en la condición procesal de sus defendidos.

“El término jurídico es ese”, ha señalado el letrado, quien subraya que “no pueden estar investigados por una desaparición de alto riesgo”, ya que esa figura “no está recogida en ningún artículo del Código Penal”. Por ese motivo, ha detallado que cuando una persona pasa de testigo a investigado debe existir necesariamente un posible tipo delictivo detrás. “Si se les está investigando por algo, evidentemente tendría que ser por un homicidio”, ha afirmado.

El abogado ha insistido ante los medios en que esa calificación no responde a una interpretación personal, sino al contenido de la citación recibida. “Claro, es la citación: se le citó precisamente como investigado por esa supuesta infracción penal”. Ante las preguntas de los periodistas, ha reiterado la idea: “Esa confirmación la tenemos ya, que están siendo investigados por presunto homicidio”.

De testigos a investigados

La defensa reconoce que el cambio resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta la evolución del caso a lo largo de los años. Según ha recordado el letrado, en 2017 sus clientes fueron interrogados en calidad de testigos tras la desaparición de la mujer. “Se les interrogó como testigos, se entró en su domicilio en dos ocasiones voluntariamente y se registró la vivienda por la Guardia Civil”, ha relatado. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado: “En el 2026, de pronto, sin saber por qué pasan a ser investigados”, ha explicado.

Para la defensa, el problema principal en este momento es la falta de información debido al secreto de sumario. “Nosotros necesitamos, para ejercer la defensa, saber exactamente el porqué”, insiste el abogado. Del mismo modo, ha informado que han reclamado que se levante ese secreto oficialmente al juzgado que lleva el caso, el de Villafranca de los Barros. Lo hacen porque, según él, mientras el procedimiento siga bajo secreto resulta muy difícil responder a las preguntas o aclarar posibles contradicciones.

El letrado también ha expuesto que, aunque se hable de un presunto homicidio, eso no implica que existan pruebas concluyentes. En su opinión, el hecho de que sus clientes continúen en libertad es un dato relevante: “Si los han pasado de testigos a investigados, los cuerpos de seguridad tienen indicios”. No obstante, ha añadido que la intensidad de esos indicios es diferente: “Lo que hay que ver es qué potencia tienen esos indicios”.

No fueron detenidos

En este sentido, ha recordado que tras prestar declaración ante la Guardia Civil durante seis horas, sus defendidos no fueron detenidos. “Después del interrogatorio de seis horas llegaron en libertad y se fueron en libertad”, ha repetido. Lo mismo ha ocurrido durante las diligencias de registro practicadas en la vivienda. “Se inició con ellos en libertad y a esta hora siguen en libertad”, ha recalcado.

El abogado también ha subrayado que el hecho de estar investigado no es sinónimo de ser culpable. “Ahora mismo el tratamiento que hay que darles es de inocentes”, ha dicho. En su opinión, es importante recordar que una investigación penal puede incluir a numerosas personas a lo largo del tiempo. “Desde el 2017 para acá se ha investigado a muchísimas personas”, aunque en muchos casos únicamente en calidad de testigos.

Precisamente por ello, la defensa insiste en la necesidad de conocer el contenido de la investigación. La respuesta, que le dio la Guardia Civil ante la petición de información fue directa y tajante: “El secreto de sumario”.

Aclarar posibles sospechas

A juicio del letrado, disponer de esa información permitiría incluso aclarar posibles sospechas. “Si en el secreto viene que una cámara lo ha visto a tal hora en tal sitio, podríamos contrarrestar esa versión”, puso como ejemplo. Sin embargo, mientras las actuaciones sigan bajo secreto, la defensa asegura que solo puede enfrentarse a preguntas sin conocer el origen de las sospechas.

Por todo ello, el abogado insiste en que la prioridad ahora es levantar el secreto de sumario para poder conocer qué elementos han llevado a considerar a sus clientes como investigados por un presunto homicidio. Mientras tanto, recalca un hecho que considera fundamental: “Nosotros no sabemos de qué se les acusa, ellos tampoco, pero siguen en libertad”.

Noticias relacionadas

Para aclarar cualquier duda sobre la implicación de sus defendidos en la desaparición de Francisca Cadenas Duarte, ha pedido públicamente a la Unidad Central Operativa (UCO) que desarrolle registros exhaustivos en todas las propiedades de los investigados. Además de registrar en la vivienda familiar de ellos, podrían investigar en dos fincas rústicas de su propiedad.