Familiares de una de las víctimas y el Ayuntamiento se personan en la causa de la pasarela de Santander

Una de las familias de las siete víctimas de la ruptura de la pasarela de El Bocal en Santander y el Ayuntamiento de la ciudad se han personado por el momento en la causa judicial abierta para investigar este suceso, en el que fallecieron cinco chicas y un chico y una séptima fue ingresada en el hospital.

El martes de la pasada semana el colapso de la pasarela en la senda costera de Santander provocó la muerte de seis jóvenes entre 19 y 22 años: una de Igollo de Camargo, tres de Bizkaia, otra de Almería, y la sexta, de Guadalajara.

La chica herida que fue ingresada en el hospital Valdecilla, de 19 años, es natural de Elvillar (Álava).

Fuentes judiciales han indicado a EFE que hasta hoy, 11 de marzo, se han personado en la causa abierta por la titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander una de las familias y el Consistorio.

La magistrada ha citado a declarar como investigada a la agente de la Policía Local de Santander que, un día antes del accidente, recibió una llamada del 112 alertando del estado de la pasarela y no tomó ninguna medida, después de que un vecino de la zona hubiera advertido del mal estado en el que se encontraba.

También ha citado como testigos a dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, a la operadora de ese servicio de emergencias que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

La magistrada también ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 Cantabria que aclare si desde la creación de la senda costera de Santander ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y, en tal caso, reclama que se le entreguen los audios.

También ha requerido a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera: expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga respecto al estado de conservación y mantenimiento.