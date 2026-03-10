Diego Meneses, hijo de Francisca Cadenas: "Todavía no se puede señalar a nadie"

La familia de Francisca Cadenas vive con intensidad estos momentos en los que se encuentra la investigación por la desaparición de esta mujer en Hornachos (Badajoz) el 9 de mayo de 2017. El lunes dos vecinos de la misma calle en la que vive la familia Meneses Cadenas fueron citados a declarar como investigados. Es la primera vez que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone en esta posición a alguien por este caso.

Los hijos y el marido de Cadenas viven desde hace semanas el avance de la investigación con nerviosismo y esperanza. Desde que la UCO tomó las riendas de la investigación se han desarrollado distintas pesquisas y pasos de calado en la misma. Desde que comenzó 2026, agentes de esta unidad han recreado en dos ocasiones los últimos pasos de la desaparecida, la última vez el lunes 2 de marzo. En esta ocasión, contaron con la presencia de las personas que estuvieron en contacto con Francisca Cadenas. Un paso que hizo que sus familiares directos tuvieran un grado más de esperanza por saber de lo diferente de la diligencia.

Las reacciones

Las reacciones de los familiares no han sido muy abundantes, ya que quieren mantenerse al margen durante estos momentos de la investigación. Así, Javier Meneses, hijo mediano de la desaparecida ha desestimado hacer declaraciones a este medio porque "no tengo ganas de hablar y tampoco me siento con fuerzas", ha señalado. Tampoco han querido pronunciarse ni José Antonio Meneses, hijo menor, ni el marido de Francisca.

El que sí ha atendido a los medios en la puerta del domicilio familiar ha sido el hijo mayor, Diego Meneses. Él ha aseverado que cree "que esto está cerca" del final. Así, lo han manifestado él y sus hermanos en varias ocasiones en las últimas semanas.

"No sabemos lo que han manifestado"

Por el momento, se desconoce qué han declarado los investigados, tampoco la familia tiene información: "No sabemos lo que han manifestado ellos". Los dos vecinos tenían un trato muy cercano con la familia Meneses Cadenas y el hijo mayor ha confirmado que ambos estuvieron en la boda de su hermano.

Una relación cercana que no todos la confirman, ya que uno de los dos hombres citados como investigados ha asegurado esta mañana que tenía una relación de "hola y adiós".

"No se puede señalar a nadie"

La declaración del lunes de estos dos hermanos alteró, una vez más, la vida tranquila de Hornachos. Rápidamente, durante la tarde del lunes los rumores y falsas informaciones corrieron como la pólvora por las calles del municipio.

Por ello, hay vecinas que piden prudencia y evitar señalamientos públicos. Ante esto, el hijo mayor de Francisca ha recordado que "todavía" no se puede hacer: "Hasta cuando no esté seguro, no se puede señalar a nadie".

Los hijos y marido de Francisca Cadenas sueñan con poder llegar al final de esta película de terror que viven desde que el 9 de mayo de 2017 la mujer desapareciera sin dejar ningún rastro.