Condenados a 73 años los ocho miembros de la 'manada francesa' por violar a una joven británica en Mallorca y difundir los vídeos

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha condenado a 73 años de cárcel a los ocho miembros de la llamada 'manada francesa' -siete jóvenes franceses y un suizo- por la violación grupal de una joven británica en agosto de 2023 en Mallorca y difundir las imágenes en vídeo grabadas con sus teléfonos móviles. Antes del juicio, los procesados han consignado la suma de 150.000 euros en concepto de responsabilidad civil para indemnizar a la víctima.

Antes del juicio po el caso, oc urridoen la localidad de Magaluf, en el municipio de Calvià, las defensas de los ocho acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscal. Al cubrir la responsabilidad civil, esta ha sido apreciada como una atenuante cualificada de reparación del daño. La representante del ministerio público ha accedido a rebajar la petición inicial para los ocho encausados de 151 años a 73 años de prisión.

De los ocho procesados, tres de ellos han sido condenados a una pena máxima de 13 años de prisión y tres meses, 11 años por la agresión sexual y dos años y tres meses por un delito contra la intimidad. Otros dos han sido condenados a 11 años y tres meses, y uno a nueve años y tres meses de cárcel por estos mismos delitos. Mientras otro de los encausados ha sido condenado a seis años y tres meses por una agresión sexual sin penetración y el delito contra la intimidad. Mientras que los dos últimos han sido condenados a dos años y tres meses por la grabación y difusión del vídeo de la agresión sexual a la joven británica.

Los hechos que se han juzgado este lunes en la Sección Segunda de Palma ocurrieron sobre las siete y media de la mañana de 14 de agosto de 2023 en un hotel de Magaluf. Allí estaban alojados dos de ellos acompañados de una joven británica. Esta se encotraba en estado seminconsciente por el consumo de alcohol que había bebido esa noche.

Cuando llegaron los otros seis, durate aproximadamente media hora, "aprovecharon la situación hermética de la habitación", relata la fiscal A continuación densnudaron a la chica y "realizar sobre ella diversos actos de naturaleza sexual, actuando de común acuerdo y sin el consentimiento" de ella. A continuación grabaron la agresión con sus teléfonos móviles y y difundieron los vídeos. En un momento de descuido, la víctima pudo huir y pidió auxilio en el hotel. Agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, que estaban por la zona, acudieron con celeridad y detuvieron a los siete jóvenes galos y al helvético por la violación grupal de la joven británica.