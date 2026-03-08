Olula del Río
Muere un hombre durante una intervención de la Guardia Civil en Almería
El fallecido mostró una actitud alterada cuando se encontraba en un restaurante y trató de agredir a los agentes
EFE
Un hombre ha fallecido durante una intervención de la Guardia Civil ocurrida este sábado un restaurante de la localidad almeriense de Olula del Río, tras mostrar una actitud alterada e intentar agredir a los agentes.
Fuentes de la Comandancia de Almería han informado a EFE de que los hechos tuvieron lugar en el restaurante La Tejera del municipio, donde se requirió la presencia de una patrulla debido a que un hombre estaba alterando el orden público en el establecimiento.
A su llegada, según las mismas fuentes, el hombre intentó agredir a los efectivos de la Guardia Civil, por lo que se dio aviso a los servicios sanitarios.
El personal de la ambulancia desplazada hasta el lugar únicamente pudo certificar la muerte de esta persona.
Por el momento, las causas exactas del fallecimiento no han trascendido y se está a la espera de los resultados que arroje la autopsia.
Asimismo, la Comandancia de Almería está a la espera de recibir los informes correspondientes para confirmar si algún agente resultó herido durante el intento de agresión.
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- Las lluvias de la borrasca 'Regina' convierten calles de Ibiza en un reguero de aguas fecales
- Las aventuras y desventuras de un migrante conquense en la Ibiza de los años 60 y 70: «Nunca se olvida a quien te ayudó cuando no tenías un duro»
- El Parador abre por fin sus puertas a la sociedad de Ibiza y Formentera
- La Aemet activa el aviso amarillo en Ibiza por fuertes precipitaciones y tormentas que persistirán durante la jornada
- Arròs de matances de Lina Ferrer paso a paso: la excocinera de Ca na Pepeta revela los secretos de su exitosa receta
- Galería: mira todas las imágenes de la jornada de puertas abiertas en el Parador de Ibiza