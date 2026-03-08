Tribunales
La jueza cita a la policía local y al 112 en la investigación por el accidente de la pasarela de Santander
La magistrada ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso
EFE
Santander
La jueza que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander, tras romperse una pasarela costera, ha citado a declarar a las personas del Servicio de Emergencias del 112 y de la Policía Local que recibieron el aviso sobre el estado de la infraestructura.
Según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso.
La titular de la Plaza numero 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, ha fijado el 27 de marzo para tomar declaración a las personas que ha citado.
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- Las lluvias de la borrasca 'Regina' convierten calles de Ibiza en un reguero de aguas fecales
- El Parador abre por fin sus puertas a la sociedad de Ibiza y Formentera
- Las aventuras y desventuras de un migrante conquense en la Ibiza de los años 60 y 70: «Nunca se olvida a quien te ayudó cuando no tenías un duro»
- La Aemet activa el aviso amarillo en Ibiza por fuertes precipitaciones y tormentas que persistirán durante la jornada
- Galería: mira todas las imágenes de la jornada de puertas abiertas en el Parador de Ibiza
- Arròs de matances de Lina Ferrer paso a paso: la excocinera de Ca na Pepeta revela los secretos de su exitosa receta