Una mujer acepta 20 años de cárcel por dejar morir a su bebé recién nacido en Alcoy

Una mujer de 44 años se ha declarado culpable este lunes en la Audiencia de Alicante de haber causado la muerte de su hijo recién nacido tras dar a luz en el baño de su vivienda en Alcoy. El juicio, que inicialmente debía celebrarse ante un jurado popular, se ha cerrado mediante un acuerdo de conformidad, por lo que la vista oral no llegó a celebrarse. La vista tenía una duración prevista de tres días, pero finalmente quedó evitada gracias al acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía.

La acusada ha asumido el escrito de acusación de la Fiscalía y ha aceptado una pena de 20 años de prisión por un delito de asesinato, un año menos de lo solicitado inicialmente, que era de 21 años. Este acuerdo permite agilizar la resolución del caso y evitar la celebración de un juicio completo, que estaba a punto de comenzar con el proceso de selección del jurado.

Los hechos se produjeron la noche del 25 de agosto de 2024. Según el relato de la Fiscalía, asumido por la propia acusada, la mujer dio a luz en el baño de su casa entre las 21.00 y las 22.30 horas. Tras el parto, arrojó al recién nacido, todavía con vida, junto con restos biológicos de la gestación a la papelera del cuarto de baño. Cuando los servicios de emergencia acudieron al domicilio, el bebé ya había fallecido. La hora estimada de la muerte se sitúa entre las 21.00 y las 23.00 horas, y la causa habría sido el abandono, según la autopsia.

Esa misma noche, tras el parto, la mujer se presentó en urgencias de un centro hospitalario alegando haber sufrido una fuerte hemorragia. En los primeros momentos, no dio detalles sobre el nacimiento ni sobre el abandono del bebé, y solo horas después, cuando el personal sanitario le preguntó específicamente por el parto, reconoció lo sucedido. Las señales físicas de que la mujer acababa de tener un parto eran evidentes. La Policía accedió a la vivienda y halló al recién nacido muerto en la papelera del baño.

La Fiscalía acusaba a la mujer de asesinato con alevosía y agravante de parentesco. Inicialmente, se pedían 21 años de cárcel, pero tras el acuerdo, la pena quedó fijada en 20 años. Según fuentes del Ministerio Público, la pena podría haber sido considerablemente más alta, dado que la víctima era un recién nacido en situación de especial vulnerabilidad y sin posibilidad alguna de defensa.

La acusada dijo que no sabía que estaba embarazada

La mujer, que en los primeros momentos aseguró no saber que estaba embarazada, explicó que acudió a Urgencias tras una fuerte hemorragia mientras estaba en el baño, y que ese fue el motivo de su ingreso. Una versión que desde el Ministerio Público se ponía en duda, al considerar que la mujer abandonó deliberadamente al pequeño para dejarlo morir. El contexto en el que se produjo el embarazo y los motivos que tuvo la acusada para mantenerlo oculto durante todos esos meses no han trascendido. Para determinar su responsabilidad y dadas las circunstancias del caso, fue sometida a un reconocimiento forense que evaluara su estado mental y comprobó si padecía alguna enfermedad que pudiera atenuar su responsabilidad. Los expertos del Instituto de Medicina Legal de Alicante concluyeron que la acusada era plenamente imputable y consciente de sus actos.

Tras su detención, la mujer ingresó en prisión, aunque quedó en libertad poco después por motivos médicos debido a su delicado estado de salud tras el parto. Con el acuerdo alcanzado, la acusada tiene un plazo de diez días para ingresar voluntariamente en prisión. La Fiscalía no ha considerado necesario solicitar su ingreso inmediato en la cárcel tras la conformidad, ya que se da por hecho de que la mujer cumplirá la pena y no tratará de eludir su responsabilidad por estos hechos.

Fuentes del caso han señalado que la mujer ha manifestado al tribunal su intención de rehacer su vida y cumplir la pena de manera responsable, incluyendo planes de iniciar estudios universitarios durante su condena. En los próximos días se dictará por escrito la sentencia, que será firme y no admitirá recurso alguno.

El acuerdo se produjo cuando estaba todo dispuesto para iniciar el proceso de selección del jurado, evitando así un juicio que se preveía complejo y de tres días de duración. Finalmente, esa misma mañana, aquellos que habían sido llamados para ser candidatos de jurado fueron informados de que la vista no se iba a celebrar porque se había llegado a un acuerdo. El magistrado que presidía el tribunal del jurado, Juan Carlos Cerón, ha dictado una sentencia in voce en la que se recogían los términos de este acuerdo y posteriormente en los próximos días se hará pública la resolución.