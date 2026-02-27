OFERTA FLASH
Incendio
Muere una persona tras un incendio en una vivienda en Huesca
El suceso ha ocurrido durante la madrugada de este viernes en la localidad de Ayerbe y hay una persona más hospitalizada
Redacción
Una persona ha muerto este viernes tras propagarse un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca). También hay herida una segunda persona, que ha sido trasladada al hospital San Jorge de Huesca por inhalación de humo.
Los hecho han sucedido de madrugada en la última planta de un edificio de 3 alturas y cuyo origen, según la DGA, se ha situado en la chimenea. Los bomberos no han llegado a desalojar el resto del edificio.
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
- Así será el nuevo 'parking' ubicado en una conocida plaza de Ibiza
- Otro establecimiento histórico de Ibiza que se reconvierte en un hotel de cinco estrellas
- Una empresa privada gestionará un edificio y 749 plazas de 'parking' durante 40 años en Ibiza
- ¿Qué son los ‘therian’ y por qué Ibiza podría ser el lugar perfecto para ellos?
- Así es Lío Ibiza, el cabaret que preocupa a los vecinos de un barrio de la isla