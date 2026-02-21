Alicante
Herido un hombre tras caer a una tumba en el cementerio de Torrevieja
El varón cayó desde unos tres metros mientras realizaba tareas de mantenimiento y fue rescatado por los bomberos
Redacción
Un hombre ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una caída en el Cementerio de Torrevieja (Alicante), ubicado junto a la N-332, cuando realizaba trabajos de mantenimiento en una lápida.
El aviso se recibió a las 10:22 horas, movilizando a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante del parque de Torrevieja. Según las primeras informaciones, el hombre cayó a un foso de tumba desde una altura aproximada de tres metros.
Tras la caída, el herido presentaba dolor intenso en la espalda. Pese a ello, permaneció consciente en todo momento y podía moverse. Los bomberos realizaron una extracción segura mediante el uso de un colchón de vacío para evitar un empeoramiento de las posibles lesiones.
Una vez rescatado, el varón fue trasladado a un centro hospitalario para su evaluación médica. En el operativo participaron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) con sargento, un BUP, un FSV con cabo y siete bomberos del parque de Torrevieja. La intervención concluyó al completo a las 11:37 horas.
El suceso se saldó con un único herido y no fue necesario desalojar el recinto, aunque la zona sí que quedó acordonada durante las labores de rescate.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
- Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja
- La Policía Local de Sant Antoni desaloja la cueva habitada por el exdj Álex en Punta Galera
- Todos los menús del 'Patrimoni gastronòmic' de Ibiza 2026 (guía para no perderse)
- Esquela Juan Marí Juan
- La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro en Ibiza: qué hacer si el perro de tu vecino no deja de ladrar
- Cuando traficar sale muy caro en Ibiza: iba a ganar 600 euros por recibir un paquete con drogas y acaba condenado a siete años de cárcel
- Un turoperador deberá readmitir e indemnizar con 200.000 euros a una trabajadora de Ibiza tras una excedencia