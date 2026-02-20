Las autoridades investigan a un menor por la agresión sexual a una compañera en un instituto en Castellón

La Guardia Civil investiga a un menor por un presunto delito de agresión sexual a una compañera de su misma edad en un instituto de la ESO de la localidad castellonense de Vinaròs. Ha sido la directora del centro educativo quien interpuso la denuncia este martes.

La agencia EFE ha informado que la víctima es una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, según ha confirmado la Conselleria de Servicios Sociales. Por el momento, las autoridades no han dado más detalles para preservar la identidad de las personas implicadas, dado que se trata de menores de edad, y las diligencias continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido.

Según otras fuentes, se trataría de un presunto caso de abuso en el que un menor habría coaccionado a una compañera trans con tocamientos sexuales a cambio de no decir nada sobre su condición sexual.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil señalan la investigación está en curso.