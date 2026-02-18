OFERTA FEBRERO
Investigación
Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista
EFE
Madrid
Una mujer ha sido asesinada este miércoles en la calle López de Hoyos de Madrid en un posible caso de violencia machista por el que la Policía ha detenido a un hombre, han informado a EFE fuentes policiales.
De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer, de nacionalidad paraguaya, ha sido estrangulada. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista, según ha informado en redes sociales.
