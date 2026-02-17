Investigación
Muere una niña de 6 años tras precipitarse desde un piso en Salamanca
Los sanitarios han tratado de reanimar a la pequeña durante algo más de media hora, pero finalmente no han podido salvar su vida
EFE
Una niña de 6 años ha muerto este martes tras precipitarse desde una vivienda ubicada en un bloque de Salamanca por causas que investiga la Policía Nacional, han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y testigos presenciales.
Una llamada ha alertado poco antes de las ocho de la tarde de que una niña se había precipitado desde la ventana de una vivienda a la céntrica calle Valencia de la capital salmantina.
Para atender a la menor se han desplazado al lugar efectivos de Emergencias Sanitarias y un equipo médico del cercano Punto de Atención Continuada de San Juan y una UVI Móvil, quienes han tratado de reanimar a la pequeña durante algo más de media hora, pero finalmente no han podido salvar la vida a la niña. También han atendido a la madre de la menor, visiblemente afectada y nerviosa por lo ocurrido.
La Policía Local ha acordonado la zona para permitir las labores de reanimación y para cortar la circulación de la calle, mientras que los agentes de la Policía Nacional tratan de conocer las circunstancias en que se ha producido este suceso.
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja
- El TripAdvisor de los ‘sexcondites’ de Ibiza: 'Si no te importa el olor a orina, puedes aprovechar el subidón de adrenalina provocado por la incertidumbre de clavarte una jeringa
- Ibiza quiere eliminar de manera progresiva las 25 fosas sépticas que hay en la ciudad
- ¿Quieres conocer el Parador de Ibiza? Estas son las fechas para visitarlo gratis
- Mira aquí todas las imágenes de la rúa de Carnaval de Ibiza
- ¿Tienes una consulta o una operación durante la huelga médica en Ibiza? Esto es lo que tienes que hacer