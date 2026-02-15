En Directo
Minuto a minuto
Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
La compañía ferroviaria Renfe ha informado de que ha quedado restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla. Así lo han indicado este sábado, a través del perfil en la red social X InfoRenfe, canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros, consultado por Europa Press. Renfe ha venido informando en días pasados de las distintas afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas aversas y también tras el accidente de Adamuz (Córdoba).
El Gobierno subraya su compromiso para esclarecer lo ocurrido en el accidente de Adamuz
La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha subrayado este sábado el compromiso del Ejecutivo para esclarecer lo ocurrido en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y así poder evitar siniestros similares en un futuro.
Durante un foro sobre la vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), Montero ha recordado al inicio de su intervención a las víctimas del siniestro: "Huelva está en nuestro corazón, básicamente porque la mayoría de las personas que perdieron la vida o que están heridas todavía son de esa provincia", ha dicho sobre esta "tragedia" que "conmovió" al conjunto de Andalucía.
La vicepresidenta ha destacado el "compromiso" del Gobierno para esclarecer los hechos y así, "en la medida de lo posible", evitar situaciones similares en un futuro.
La Junta de Andalucía augura instrucción "larga" y "complejísima" del accidente de Adamuz
El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha augurado este sábado una instrucción judicial "larga" y "complejísima" del accidente ferroviario del pasado 18 de enero ocurrido en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.
En declaraciones a los periodistas, antes de participar en Córdoba en el evento anual de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el consejero ha mostrado un agradecimiento expreso a todos los funcionarios que han hecho un "trabajo excelente en los primeros días de la instrucción de este asunto".
Ha valorado el esfuerzo que se ha hecho en el incremento de jueces en el partido judicial de Montoro (Córdoba) donde también aumentarán el número de funcionarios y se ha ordenado una gestión de esa instrucción cree que será "muy positiva y muy ágil".
Renfe suspende los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón
Renfe ha suprimido durante la jornada de este sábado el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón por los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana ante las rachas de vientos fuertes y huracanados.
A través de la red social X, Renfe indica asimismo que ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.
La Comunitat Valenciana afronta este sábado un temporal de viento, con aviso rojo (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 kilómetros por hora y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios.
El arzobispo de Toledo apela a la esperanza ante el dolor por el accidente de Adamuz
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha hecho un llamamiento a la fe y la esperanza ante el "dolor y el sufrimiento" causado por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.
En la catedral Primada de Toledo, Cerro Chaves ha presidido la misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y al que también ha asistido el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán.
En la homilía, el arzobispo de Toledo ha lamentado el accidente que ha llenado a la sociedad de "sufrimiento y dolor" por la muerte de 46 personas, aunque ha pedido contemplarlo "desde la fe y la esperanza", ya que ha mostrado la "esperanza cierta de que no acaba todo con la muerte".
Dos nuevas altas dejan en siete los heridos hospitalizados por el accidente de Adamuz
Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, tras haberse registrado dos nuevas altas en las últimas horas.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los seis adultos uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.
Además, en planta hay dos ingresados en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Vithas Málaga.
Vuelve la circulación ferroviaria en Sevilla entre Los Rosales y Villanueva del Río para la línea C3
Renfe ha informado este viernes del restablecimiento de la circulación entre Los Rosales y Villanueva del Río y Minas (Sevilla) tras los daños del temporal. Esta decisión afecta a los trenes de la línea C3 del núcleo de Cercanías de Sevilla, como ha confirmado Renfe en una publicación en redes sociales.
Por otro lado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) confirmaba este martes el restablecimiento de la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz, tras repararse los desperfectos provocados por la caída de un poste de electrificación de Endesa.
Andalucía advierte de un "golpe muy serio" al turismo por la suspensión del AVE a Madrid
La suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Andalucía tras el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) puede suponer "un golpe muy serio" al turismo en la región ante la proximidad de la Semana Santa, ha advertido este viernes la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Carolina España.
Durante una visita a Coín (Málaga), la consejera ha recordado que la semana próxima se cumplirá "ya un mes del terrible accidente", con 46 fallecidos, y la conexión con Madrid, que "en principio, iba a ser un arreglo por 10 días, ya va para un mes".
Ciudades como Málaga, Sevilla o Córdoba "están sufriendo los efectos de la incomunicación", ha afirmado Carolina España, quien ha denunciado que "ya no es un simple trastorno" de personas que tengan que ir a Madrid o al contrario, sino que "se puede convertir en un golpe muy serio al turismo", un relevante sector en la economía andaluza.
Casi el 70% de agencias alerta de un impacto negativo en sus ingresos por la crisis ferroviaria, según CEAV
Casi el 70% de las agencias de viajes ha experimentado una afección negativa en su facturación como consecuencia de la crisis ferroviaria actual en España, según una encuesta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) a sus firmas asociadas.
En concreto, el 33,6% de las encuestadas afirma que el impacto negativo ya supera el 10% de sus ingresos, mientras que un 16,4% lo sitúa entre el 5% y el 10%. Además, el 18,5% apunta a una alteración leve (inferior al 5%). No obstante, el 16,4% considera que la situación no ha tenido un efecto apreciable, en tanto que el 15,1% cree que aún es pronto para cuantificarlo.
Sobre el ámbito en el que se está notando principalmente este impacto, las agencias señalan, en primer lugar, la pérdida de confianza en el tren como medio de transporte, la menor venta de productos con componentes ferroviarios y el aumento del tiempo y del coste de gestión --reubicaciones, reclamaciones o atención al cliente--.
Adif corta el túnel de Sol por obras este fin de semana
Adif cortará este fin de semana la circulación por el túnel de Sol entre Nuevos Ministerios y Atocha por las obras para la mejora de la explotación en Atocha Cercanías.
Según informa Adif, este corte afecta a las líneas C3 y C4 del núcleo de cercanías de Madrid. Como consecuencia, los trenes con origen Alcobendas y Colmenar Viejo finalizarán su recorrido en Nuevos Ministerios, mientras los que tienen su origen en Parla y Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha.
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Cinco heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre una moto y dos coches en Ibiza
- Ibiza Marathon presenta facturas indebidas y el Consell le reclama que devuelva la subvención turística
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Una pelea entre menores acaba con varios heridos leves y actos vandálicos en Formentera
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- La empresa de Ibiza Marathon ya se quedó sin unas subvenciones por un encuentro de 'influencers' en Ibiza
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza