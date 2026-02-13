Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Víctima de la borrasca

Muere en Barcelona una mujer de 46 años tras caerle el tejado de una nave industrial debido al temporal

La mujer, que había sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron en estado crítico, es una trabajadora de una empresa del polígono del municipio barcelonés de Bon Pastor

Trozos de palmeras en el suelo durante el temporal por viento en Barcelona.

Trozos de palmeras en el suelo durante el temporal por viento en Barcelona. / Europa Press

EP

BARCELONA

Una mujer de 46 años ha fallecido este viernes en Barcelona después de caerle parte del tejado de una nave industrial debido al viento, según ha informado la conselleria de Salut.

La mujer, que había sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron en estado crítico, es una trabajadora de una empresa del polígono del municipio barcelonés de Bon Pastor.

Siguen hospitalizadas un total de 8 personas en centros hospitalarios catalanes.

