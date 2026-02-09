OFERTA FLASH
En Torrent
Investigan la muerte de un hombre por arma blanca en Valencia
Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 21.30 horas de la noche y la víctima falleció ya en el hospital por heridas de arma blanca
Redacción
Valencia
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre por heridas de arma blanca este domingo en el barrio del Xenillet del municipio valenciano de Torrent, según han confirmado fuentes de las fuerzas de seguridad a Europa Press.
Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 21.30 horas de la noche y la víctima falleció ya en el hospital por heridas de arma blanca. El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, han apuntado las mismas fuentes.
- Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: 'Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso de arroz de matanzas
- Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- María, exmujer del tatuador violador de Ibiza: «La Justicia nos robó años que no recuperaremos nunca»
- Condenado a 13 años de cárcel por desatar un infierno contra su pareja en Ibiza
- Mundial de Arroz de Matanzas: La gran cita que ha cambiado las fiestas de pueblo en Ibiza
- Retiran 300 kilos de basura de dos calas escondidas de Ibiza: el plan de sábado de 50 voluntarios
- Las lluvias retrasan la cosecha de la patata y reducen su producción un 80% en Ibiza