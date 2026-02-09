En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga ferroviaria
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril
Representantes de los tres sindicatos han informado a los medios al terminar la reunión, celebrada en el Ministerio de Transportes, de la desconvocatoria, que ahora deberán ratificar los comités generales de empresa de Renfe y Adif.
La desconvocatoria será efectiva en cuanto se produzcan estos trámites, ha dicho en nombre de los tres sindicatos el secretario general de Semaf, Diego Martín.
Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril desde mañana
Tras la última reunión mantenida con el Gobierno, los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la suspensión de la huelga a partir de mañana.
Según Renfe, el seguimiento de la huelga este lunes ha estado en torno al 11%, aunque CCOO eleva este porcentaje hasta el 60%.
La jueza que investigará el accidente de Adamuz se incorpora a su plaza en Montoro
La titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número dos, encargada de la instrucción judicial del accidente de trenes del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que causó 46 fallecidos, se ha incorporado este lunes a su plaza tras tomar posesión el pasado viernes.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que, además, por el momento en el procedimiento siete acusaciones populares han solicitado su personación, pero no se ha resuelto aún sobre su admisión.
El Ayuntamiento de Huelva exige "toda la verdad" sobre el accidente de Adamuz y "depurar responsabilidades"
El Ayuntamiento de Huelva ha avanzado este lunes que actuará "en defensa" de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), los heridos y sus familias, en "diferentes acciones que se plantearán en las próximas semanas", con el objetivo de que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se depuren todas las responsabilidades que correspondan, sean del tipo que sean, en relación con el accidente ocurrido".
Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata de "garantizar que no vuelva a suceder una tragedia de esta dimensión, que ha costado la vida de 46 personas". El consistorio ha destacado que ha estado "desde el primer momento al lado de los afectados, acompañándolos en su dolor y dando respuestas a las necesidades que han surgido".
"La prioridad absoluta ha sido la protección de las familias afectadas y el acompañamiento a los vecinos en unos momentos de especial dolor y preocupación. Estos mismos han trasladado al Ayuntamiento su inquietud ante la falta de información y explicaciones claras, así como su deseo de actuar para garantizar que la tragedia no quede impune".
Sordo (CCOO) afirma que la huelga ferroviaria no es fruto de un estado de ánimo y pide inversión "permanente"
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este lunes que, aunque la huelga en el sector ferroviario iniciada hoy parte de una sensación de preocupación y malestar entre los maquinistas y el conjunto del personal ferroviario, no responde a un estado de ánimo, sino que persigue la adopción de medidas concretas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como la "solvencia, la seguridad y la propia imagen de cara a la sociedad" del sector ferroviario.
En rueda de prensa para presentar un estudio sobre la brecha salarial de género elaborado por su sindicato, Sordo ha señalado que hay que garantizar "una inversión permanente en la infraestructura ferroviaria" que, aunque se viene haciendo, ha de tener en cuenta lo que ha supuesto la liberalización del sector y el "notabilísimo" incremento de la frecuencia y el volumen de trenes.
"Por tanto, tiene que haber un compromiso permanente de mejorar la infraestructura ferroviaria, no sólo en la alta velocidad, porque el servicio ferroviario en las cercanías es determinante para vertebrar a la población y particularmente a la clase trabajadora", ha subrayado.
La huelga del sector ferroviario agrava el precario servicio de Rodalies
La huelga del sector ferroviario está agravando este lunes los problemas ya crónicos en las últimas tres semanas del servicio de Rodalies, que acumula importantes retrasos y cancelaciones desde primera hora, sin que se cumplan los servicios mínimos.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha denunciado que no se están cumpliendo los mínimos y ha exigido a los trabajadores que garanticen los servicios pactados apelando al derecho a la movilidad de la ciudadanía.
La escasez de trenes que prestan servicio es la tónica general en la mayoría de las estaciones de Cataluña, en las primeras horas de la huelga convocada durante tres días para exigir mejoras en la seguridad de los ferrocarriles tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
¿Afectado por la huelga? Estos son los derechos si te cancelan o sufres retrasos con tu tren
La huelga de maquinistas que ha comenzado este lunes en el conjunto de servicios ferroviarios de España va a afectar a más de 1,3 millones de viajeros que cada día cogen un tren de Cercanías, media distancia o alta velocidad. Estos viajeros se verán impactados por un paro general de tres días que los maquinistas han convocado para exigir un cambio de modelo y mejores condiciones de seguridad tras los recientes accidentes de Adamuz (Andalucia) y Gelida (Cataluña).
En el caso de los trenes de Cercanías están circulando alrededor del 50% de los trenes, así que los pasajeros sufrirán sobre todo retrasos y vagones más saturados de lo habitual. Pero en media y larga distancia miles de pasajeros recibirán estos días un mensaje de su operadora avisando de que su tren ha sido cancelado o reprogramado.
¿Qué puedo hacer si soy uno de los afectados por esta huelga? Desde Facua recuerdan que los pasajeros afectados tienen pueden exigir la devolución del precio del billete, pero también a comida y alojamiento si lo necesitan, un transporte alternativo y una indemnización, entre otros derechos del consumidor. Las compañías ferroviarias tienen obligación de cumplir, entre otras normas, con el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
La huelga provoca retrasos en trenes en Galicia, pero se cumplen los servicios mínimos
La huelga está provocando retrasos en trenes en Galicia, donde los servicios mínimos se están prestando, según informan fuentes de Renfe consultadas por Europa Press.
Más allá de las demoras que admite la propia operadora en la comunidad gallega, fuentes sindicales apuntan a algún retraso más destacable como el del tren '09083', que salió 44 minutos tarde de A Coruña "por falta de disponibilidad de material al estar el personal que lo tenía que preparar en huelga".
También señalan que el servicio '09082' dejó Vigo 75 minutos tarde como consecuencia del paro del personal del taller de Redondela, que lo debía revisar antes de su puesta en vía.
350 servicios de alta velocidad cancelados y los Cercanías al 50%
La huelga de tres días convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país comienza este lunes en Renfe, Iryo y Ouigo, con 350 servicios de alta velocidad cancelados, y en el conjunto de empresas que operan los trenes de mercancías, cuyos servicios mínimos se limitan al 21%.
Fuentes sindicales explicaron a Europa Press que las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a lo largo del fin de semana, tras otras tres reuniones celebradas entre el miércoles y el viernes, concluyeron sin acuerdo.
No obstante, este lunes se seguirán manteniendo reuniones, incluidas mesas técnicas para tratar las propuestas realizadas por el Ministerio en materia de seguridad ferroviaria, por lo que, en caso de llegar a un acuerdo, la huelga podría ser desconvocada.
La huelga del ferrocarril, sin incidentes reseñables y pendiente de una nueva reunión
La huelga de trabajadores ferroviarios, que comenzó a las doce de la noche, continúa su curso sin incidentes reseñables y con la vista puesta en la reunión que mantendrán a las 11 de la mañana las partes por si hubiera un acercamiento, según han informado a EFE fuentes sindicales.
De momento, ni sindicatos ni Renfe han dado datos de la huelga, convocada para pedir mayores medidas de seguridad después de los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).
Desde CCOO y Semaf han dicho a EFE que se están cumpliendo los servicios mínimos.
- Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: 'Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso de arroz de matanzas
- Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- María, exmujer del tatuador violador de Ibiza: «La Justicia nos robó años que no recuperaremos nunca»
- Condenado a 13 años de cárcel por desatar un infierno contra su pareja en Ibiza
- Mundial de Arroz de Matanzas: La gran cita que ha cambiado las fiestas de pueblo en Ibiza
- Retiran 300 kilos de basura de dos calas escondidas de Ibiza: el plan de sábado de 50 voluntarios
- Las lluvias retrasan la cosecha de la patata y reducen su producción un 80% en Ibiza