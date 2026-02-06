En Sarria
Muere un hombre al caer con su coche al río en Lugo
El suceso se produjo en torno a las 16.00 horas en la localidad lucense por causas que todavía se desconocen
Redacción
Un hombre ha perdido la vida en la tarde de este viernes tras precipitarse con su vehículo y caer al río en el concello de Sarria (Lugo). Por causas que todavía se desconocen, el fallecido, que conducía el coche y era el único ocupante del mismo, cayó desde la rúa do Peregrino hasta el arroyo que atraviesa la localidad.
Según los primeros indicios, al tratar de maniobrar, perdió el control del vehículo y se precipitó desde el puente que cruza el río Sarria, a una altura de unos 4 metros, tras romper la balaustrada del paseo del malecón sarriano. Tal y como indica el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.00 horas de este viernes. Varios particulares dieron la voz de alarma.
Hasta el punto se desplazaron los Bomberos que se encargaron de rescatar el cuerpo de la persona. En el operativo también participaron la Guardia Civil, Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- Desarticulada en Ibiza una organización de narcos a gran escala: más de 26 detenidos e intervenidos 1.558 kilos de coca y casi once toneladas de hachís
- A la venta una amplia casa unifamiliar en pleno centro de Ibiza: este es su precio
- Un camión pierde el control y cae por un barranco de cuatro metros en Ibiza
- La villa turística de Ibiza que da cobijo a artistas de medio mundo
- La lagartija de Ibiza ya tiene otra arma más en su lucha contra las serpientes
- La Policía Local de Ibiza intercepta a dos menores en patinete: multazo, vehículos requisados y aviso a las familias