Detenido un profesor de Formación Profesional de Palma por acosar a seis alumnas

Un profesor del Centro de Formación Profesional Fra Juniper Serra de Palma ha sido arrestado por la Policía Nacional por acoso tras denunciar una alumna haber recibido de él hasta 25 whatsapps en un solo día y llamadas telefónicas a diario de madrugada y a horas intempestivas de un número oculto. Esta situación le generó un estado de gran nerviosismo y ansiedad.

Posteriormente, además, los agentes averiguaron la existencia de otras cinco víctimas que habían sufrido hechos similares cometidos presuntamente por este mismo individuo. Tras tomarles declaración, tres de ellas decidieron interponer una denuncia.

La dirección del centro ya ha despedido al docente por su comportamiento inapropiado y supuestamente delictivo.

La investigación policial se inició a finales del pasado mes de diciembre después de que la víctima interpusiera una denuncia ante la Policía Nacional. La afectada indicó que estaba recibiendo llamadas de un número oculto de manera reiterada e insistente. En muchas ocasiones, a altas horas de la madrugada. Esta situación alteró el estado anímico y el comportamiento de la denunciante. Investigadores del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro de la Policía Nacional se encargaron del caso.

Transcurridos unos días, la víctima acudió de nuevo a dependencias policiales a ampliar la denuncia. Las llamadas telefónicas con número oculto continuaban y consiguió entablar una conversación con su interlocutor. Este sujeto le preguntaba al otro lado del teléfono "si se iban a ver" y le decía que "le echaba de menos".

A principios de año, la afectada se personó otra vez en la Comisaría para comunicar seguía recibiendo llamadas telefónicas de manera incesante, aunque en esta ocasión el número de teléfono no era oculto. Por este motivo pensó que se trataba de la misma persona que le había telefoneado con anterioridad. Tras entablar una conversación con el llamante, entonces reconoció por completo que era el mismo sujeto que le había realizado las otras.

Esta joven denunció que, como consecuencia de este aluvión de llamadas de este individuo, su situación personal se había visto alterada. Hasta el punto de que sufría de estados de ansiedad y tenía problemas para poder conciliar el sueño. De hecho se vio obligada a tener que utilizar otra línea de teléfono.

Cinco víctimas más

Tras las correspondientes gestiones, los investigadores de la Policía Nacional lograron identificar al titular del teléfono desde el cual se habían realizado las llamadas a la denunciante. También constataron que la había telefoneado en oculto y trataron de establecer qué relación tenía con la víctima. Entonces averiguaron que este individuo era profesor del Centro de Formación Profesional Fra Juniper Serra y la víctima era alumna.

Una vez localizado, agentes del Grupo de investigación Centro de la Policía Nacional han detenido al profesor por un presunto delito de acoso. Los policías averiguaron la existencia de otras cinco víctimas que habían sufrido hechos similares cometidos, presuntamente, por este mismo individuo. Tras tomarles declaración, tres de ellas decidieron denunciarle y han solicitado una orden de protección.