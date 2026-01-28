En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente expresa su "sorpresa" por las dudas del presidente de CIAF sobre la renovación de la vía
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
La Catedral de Sevilla acoge hoy una misa solemne en memoria de las víctimas
La Catedral de Sevilla acoge hoy a las 20,00 horas, una misa solemne en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que se saldó con 45 fallecidos, así como por el maquinista Fernando Huerta, joven sevillano que perdió la vida en el siniestro de Gelida (Barcelona) tres días más tarde.
Punta Umbría reconoce a Adamuz con su máxima distinción por su solidaridad
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha acordado conceder al pueblo de Adamuz (Córdoba) su máxima distinción por su respuesta solidaria tras el trágico accidente ferroviario y por el trato que sus vecinos dispensaron a todas las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar en la localidad cordobesa el 18 de enero.
El pleno ha decidido por unanimidad y a propuesta del alcalde, José Carlos Hernández, otorgar a la localidad cordobesa la distinción 26 de abril, el máximo reconocimiento que anualmente otorga el Consistorio.
RTVE ofrece en directo este jueves la misa funeral en memoria de los fallecidos en Adamuz
RTVE emitirá en directo este jueves 29 de enero la misa funeral en homenaje a los 45 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo 18 de enero, presidida por los Reyes y organizada por el Obispado de Huelva.
El especial informativo comenzará minutos antes de las 18.00 horas para ofrecer el acto íntegro y en directo en 'La 1' y 'Canal 24 horas' de forma simultánea. Lo presentarán la directora del 'Telediario 2', Pepa Bueno, desde Madrid, y Diego Garcés, director del centro territorial de RTVE en Andalucía, desde Huelva.
Un fallo en el drenaje y un mantenimiento deficiente, factores tras la caída del muro de Barcelona
Qué hizo desmoronarse el muro de Gelida (Barcelona) que mató a un maquinista y desató la crisis aguda en que la red de Rodalies se ha visto inmersa esta última semana? A falta de que un informe definitivo determine las causas, dos ingenieros consultados por EL PERIÓDICO coinciden en que un hipotético fallo del sistema de desagüe de la pared por la erosión del agua acumulada y un potencial mantenimiento deficiente, unido a un plan de revisiones quizá mejorable, se intuyen como causas posibles para explicar el derrumbe que aplastó la cabina de un tren de Rodalies el martes 20 de enero. (Seguir leyendo)
El plan de Rodalies destinará 1.340 millones en mantenimiento hasta el 2030, el doble de los últimos cinco años
Con el servicio ferroviario en Cataluña colgando de un hilo, todavía con decenas de autocares cubriendo las rutas por carretera y el ánimo colectivo por los suelos, este martes el Ministerio de Transportes y el Govern, juntos, han presentado el plan de Rodalies para el próximo quinquenio, 2026-2030. Lo que han querido destacar más es la inyección en mantenimiento de la red ferroviaria, teniendo en cuenta que el accidente de Gelida de hace una semana ha desnudado unas Rodalies con necesidades urgentes de actualización. (Seguir leyendo)
El caos en Rodalies paraliza también el transporte de mercancías
El accidente de Gelida y el colapso de la red de Rodalies han provocado una situación crítica en el transporte ferroviario de mercancías en Catalunya. Desde hace una semana apenas circulan trenes de mercancías, una situación sin precedentes que está teniendo graves consecuencias para las industrias y el transporte de mercancías en España y el sur de Europa.
El tráfico de mercancías ferroviarias, considerado tradicionalmente 'el hermano pobre' del sistema frente al transporte de pasajeros, se encuentra completamente bloqueado. Los trenes internacionales procedentes de Europa no pueden entrar en Catalunya y se están acumulando en Francia, especialmente en la estación de Le Soler en Perpinyà. El emplazamiento se encuentra colapsado por la acumulación de convoyes que no pueden cruzar la frontera.
Todo ello amenaza con generar serios problemas en las cadenas de producción, que afectan de lleno a las fábricas catalanas. Ni pueden enviar los materiales ya producidos ni recibir las materias primas, con plantas industriales completamente saturadas.
Transportes anticipa la renovación integral de Madrid-Barcelona por las quejas de los maquinistas
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decidido anticipar en un año la renovación integral de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que estaba prevista para realizarse a partir de 2027, por las quejas de los maquinistas, según su titular, Óscar Puente.
Puente ha detallado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta decisión se tomó ya hace tres meses y "lo hicimos anticipándonos precisamente a eso que ahora se pone tan en boga, que son los avisos de los maquinistas".
Había una partida de compra de traviesas para la renovación de la línea Madrid-Barcelona, empezando por el tramo Madrid-Calatayud (Zaragoza), que estaba prevista para 2026, tal y como se anunció hace tres meses, cuando se avanzó que se llegaría en dicho corredor a una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.
Puente descarta nuevos ceses por la crisis en Rodalies y espera retomar el servicio esta semana
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, descartó este martes más ceses relacionados con la crisis en Rodalies después de las dos salidas anunciadas hace unos días, y confió en que el servicio se recupere al completo en esta semana.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente dijo que "en este momento" no se plantea más ceses que los que ya habido del director operativo de Rodalies y del director general de explotación y mantenimiento de Adif.
Además, desvinculó dichos dos ceses con el accidente de Gelida (Barcelona) en el que un muro de contención cayó sobre un tren de Rodalies ante las fuertes lluvias que se estaban produciendo en la región y que acabó con la vida del maquinista.
El hallazgo de restos humanos retrasó la entrega de cuerpos a las familias de las víctimas del accidente de Adamuz
El hallazgo de restos humanos de 13 víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) en la zona cero retrasó la entrega de cuerpos a los familiares, toda vez que tuvieron que ser identificados genéticamente, según ha informado este martes el director del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, José Sáez.
En una rueda de prensa ofrecida por la Consejería de Justicia para realizar un balance de su actividad en el accidente, José Sáez ha detallado que la identificación se ha efectuado en todos los casos por necroreseña (a través de datos descriptivos del cadáver), por ser este método más ágil, aunque fue necesario identificar genéticamente los restos "por la posibilidad de que correspondiesen a un cuerpo" y con objeto de realizar una única entrega a los allegados.
"Por la violencia de la acción traumática, nos encontramos hasta 13 restos humanos", ha detallado este responsable, abundando en que "hemos preferido ir un poco más despacio para tener la identificación totalmente asegurada". Para facilitar el trabajo, las muestras se han trasladado a diario a un laboratorio de genética de Madrid, unas veces en helicóptero y otras en avión.
Se restablece el servicio ferroviario entre Vigo-Redondela-Tui y Ferrol-Ribadeo
El servicio ferroviario de la red convencional entre Vigo-Redondela y Tui ha quedado restablecido entre las 13 y las 14 horas de este martes, han informado a EFE fuentes de Adif, el administrador de infraestructuras.
Asimismo, en el mismo intervalo temporal, también se ha restablecido el tráfico entre Ferrol y Ribadeo y la conexión con Asturias, de la red de vía estrecha.
Ambas líneas estaban cortadas desde ayer lunes tras verse afectadas por las lluvias de la borrasca Joseph.
