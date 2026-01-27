Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los Reyes asistirán el jueves a la misa funeral por los muertos en el accidente de Adamuz

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave e la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz.

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

