Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se le hizo 58 días antes, "una cifra normal"

Feijóo denuncia el "colapso" de España y la "soberbia" y las "medias verdades" del Gobierno sobre Adamuz

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, denunció este lunes, durante una entrevista en la Cadena COPE, la "soberbia" y las "medias verdades" que a su juicio han caracterizado la gestión del Gobierno sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, la localidad cordobesa donde el pasado domingo el siniestro ocasionado entre un tren Alvia y otro Iryo de alta velocidad provocaron 45 víctimas mortales. El líder de la oposición afirmó que España está en una situación de "colapso", palabra que repitió varias veces durante su intervención, y pidió que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se siente ya este martes en el Consejo de Ministros, reiterando la petición de dimisión que ya el domingo realizó el número dos de los populares, Miguel Tellado.

