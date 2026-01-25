En Parla
Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid
El herido presenta varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza, consecuencia de varias puñaladas
EFE
Madrid
Un joven de 24 años ha resultado herido grave de varias puñaladas en una pelea ocurrida este domingo por la tarde en la localidad madrileña de Parla, según los servicios de emergencias.
El suceso ha tenido lugar poco antes de las 19:45 horas en la calle Real de Parla, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El 112 recibió el aviso de la existencia de un herido, que presentaba varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza.
Tras ser estabilizado por el SUMMA112, el agredido fue trasladado en estado grave al hospital Doce de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la agresión.
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- Una conocida marca de coches elige Ibiza para la presentación oficial de su nuevo vehículo
- Nuevo tanatorio en la isla de Ibiza: Sanidad inspeccionará la instalación de Santa Eulària el próximo lunes
- Hoteles de Ibiza: Cuatro nuevos establecimientos de lujo para Portinatx y Sant Antoni
- Sólo una localidad supera a Ibiza en el 'ranking' del alquiler de la vivienda más caro
- Las entrañas del Parador 99: spa, obras de arte y cetrería
- Una barca de alquiler averiada arruinó sus vacaciones en Ibiza: serán indemnizados con 6.000 euros
- Formentera, un paso más cerca de un verano sin quioscos de playa