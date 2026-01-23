Investigación abierta
Detenido el sospechoso de matar a una mujer en un local ocupado de Barcelona
Los Mossos creen que el crimen fue por un ajuste de cuentas relacionado con una deuda pendiente
Germán González
Menos de 24 horas después de la muerte a puñaladas a una mujer en un local ocupado en el centro de L'Hospitalet de Llobregat, los Mossos d'Esquadra han detenido al principal sospechoso de este crimen en Barcelona. El agresor, de 22 años, estaba plenamente identificado ya que varios testigos lo vieron discutir con la mujer y con la pareja de ella hace semanas, así como amenazarlos de muerte por una presunta deuda pendiente, según fuentes policiales. Los Mossos creen que el crimen fue por un ajuste de cuentas relacionado con una deuda pendiente
Por eso, los Mossos lo buscaban desde poco después de cometer el crimen, ya que tiene numerosos antecedentes. Lo han localizado este viernes sobre las 18 horas escondido en casa de unos conocidos en Barcelona. La víctima sufrió varias heridas por arma blanca y cuando llegó la policía ya había fallecido.
El crimen tuvo lugar sobre las siete de la tarde en este local ocupado de la calle Santa Anna de L'Hospitalet desde 2023 y que generaba numerosas molestias entre los vecinos, ya que era refugio de multirreincidentes y funcionaba como bar encubierto hasta altas horas de la madrugada.
Precisamente, el Ayuntamiento de L'Hospitalet tiene abierto un expediente de disciplina urbanística y durante los últimos años ha hecho presión policial identificando a las personas que entran y salen. La investigación del crimen está bajo secreto de sumario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- Buscando una solución para 'la playa más emblemática' de Ibiza: 'La ves y te dan ganas de llorar
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- Buscan a Pablo, un hombre de 66 años desaparecido en Ibiza
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Localizan al hombre de 66 años desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza
- La discoteca de Ibiza en la que el cantante de Queen dio uno de los conciertos más recordados de la historia