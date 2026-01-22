Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras

Accidente ferroviario leve en Asturias en medio de la crisis en los trenes generada tras el siniestro de Adamuz (Córdoba). Un tren de cercanías de Asturias (C1), que opera en la línea convencional y que realizaba el trayecto entre Puente de los Fierros y Gijón, sufrió hoy por la tarde daños debido a un desprendimiento de piedras y tierra en el túnel de El Padrún, a la altura de Olloniego, a pocos metros de la salida que desemboca en la estación de esa localidad, según informan fuentes ferroviarias. Fue a las 16.50 horas.

No hubo que lamentar heridos entre las decenas de pasajeros que viajaban en el convoy. El tren circulaba a unos 60 kilómetros por hora y se dio de bruces con la acumulación de tierras que estaba sobre la vía.

Aun así, pudo seguir su trayecto y llegó hasta la estación de Oviedo. “Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de los trenes de la línea C1 de Asturias”, explicaron en Renfe. El maquinista tiró del freno de emergencia, provocando un sonido fuerte y el consiguiente tirón.

El convoy sufrió destrozos en su parte delantera, como se aprecia en las imágenes que acompañan esta información. Uno de los protectores se soltó de su base por el impacto. Se da la circunstancia de que los maquinistas llevan tiempo alertando a Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria, de los peligros existentes en ese túnel. “Lleva mucho tiempo en mal estado y lo advertimos. Muchas veces caían piedras que se acercaban a la vía”, explican fuentes del sector.

Las mismas fuentes aseguran que técnicos de Adif estuvieron inspeccionando la zona en los últimos días. Ayer mismo, apuntan fuentes ferroviarias, personal de Adif estuvo en ese mismo túnel. Una de las posibilidades que había en marcha era establecer una Limitación Temporal de Velocidad en ese tramo. Hoy tuvo lugar el accidente, que no causó daños personales, más allá de los desperfectos en la parte delantera del tren.

Un suceso similar al de Gelida

El accidente ferroviario en Asturias ha tenido lugar en un contexto marcado por el suceso de Adamuz, que ha causado ya 45 muertos. A ese grave accidente se suma al ocurrido en Rodalies por el desprendimiento de un talud en Gelida (Barcelona) y que costó la muerte de un maquinista y dejó varios heridos.

El accidente registrado en Asturias se une a esta lista y por una causa similar al de Gelida, aunque en este caso el choque del tren se produjo con un conjunto de tierras que ya estaba en la vía, mientras que en Cataluña el convoy se dio de bruces con el muro. Según las primeras pesquisas, este cedió por las lluvias de los últimos días.

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, mandó un mensaje de seguridad esta tarde en Fitur sobre la infraestructura ferroviaria en Asturias. "En Asturias dependemos únicamente de la empresa pública y hay que apostar por Renfe y por los servicios que presta. Habrá aprendizajes que se integren en el sistema, pero hay que ser prudentes y trasladar tranquilidad a la ciudadanía", incidió Calvo.