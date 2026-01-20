Investigación
Detenido un hombre de 50 años tras intentar atropellar a su pareja en Ciudad Real
Los hechos han tenido lugar cuando la mujer se dirigía a su puesto de trabajo en Puertollano
EFE
La Policía ha detenido a un hombre de 50 años tras golpear varias veces con su coche el vehículo de su pareja y luego intentar atropellarla en Puertollano (Ciudad Real).
Según ha informado a EFE la Policía Nacional, los hechos han ocurrido este martes sobre las 10:00 horas en el entorno de la calle Jaén, mientras la mujer se dirigía a su puesto de trabajo.
El detenido ha golpeado varias veces con su coche el vehículo de su pareja y cuando esta se ha bajado para refugiarse en un hostal, ha intentado atropellarla y ha arremetido contra la puerta del establecimiento.
Según ha informado en X la Policía de Puertollano, también ha intentado atropellar a los agentes que se han acercado para intervenir.
El hombre permanece detenido desde esta mañana y se prevé que pase a disposición judicial este miércoles por la mañana.
La víctima, que ha resultado herida de forma leve, ha prestado declaración en comisaría y se le ha dado apoyo desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Puertollano.
- Una nueva piscina en Platja d’en Bossa
- BJones, dj en Ibiza: 'Ya tengo el diagnóstico de la biopsia
- Desamparados en el infierno inmobiliario de Ibiza
- Olas de más de ocho metros y viento: Ibiza se prepara para una alerta naranja con la borrasca Harry
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- La borrasca Harry mantiene a Ibiza y Formentera en alerta naranja
- Un youtuber muestra un asentamiento 'de una madre y su hijo' en una de las calas más famosas de Ibiza
- Borrasca Harry en Ibiza y Formentera: ¿hasta cuándo lloverá en las Pitiusas?