Junco y Enzo, los agentes caninos de la Guardia Civil que buscan los últimos cadáveres en el tren Alvia

Son tío y sobrino y los dos nacieron en la provincia de Cádiz. Se llaman Junco y Enzo. Son dos agentes K-9 (caninos) de la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil especializados en detectar restos humanos. Y son también los últimos refuerzos en llegar a la zona del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba). Esos dos perros de agua y sus guías, Israel y David, trabajan ya para localizar y extraer los restos humanos que puedan quedar en el interior de los vagones del tren Alvia que están aún en el terraplén.

Este martes se recuperaron tres cadáveres que los bomberos y guardias civiles habían visto desde fuera de los vagones, pero no podían ser extraidos. Y, posteriormente, un cuarto cuerpo sin vida más. Junco y Enzo trabajaron en busca de otros posibles vestigios y restos humanos. Mañana temprano continuarán su labor. Hay 43 denuncias por desaparecidos en el accidente y se han recuperado de momento 42 cadáveres.

Dos cadáveres en Murcia

Junco y Enzo son dos perros especialistas que, junto al otro agente especializado, Dylan, han participado en la resolución de numerosos casos. El último, el pasado mes de diciembre, cuando sus prodigiosas narices detectaron restos de sangre en el coche de un joven que había asesinado a un agricultor en Villanueva del Alcardete (Toledo). El asesino había lavado el coche, pero eso no fue suficiente para engañar a los K-9.

Meses antes, participaron junto a Dylan, el tercer agente canino de la unidad central, en el hallazgo de los cadáveres de dos inmigrantes que habían sido arrojados a sendos pozos en una nave de Librilla (Murcia). En este caso fue la nariz de Dylan la que indicó el lugar donde estaban ocultos los cuerpos.

Los tres agentes K-9 son familia. Todos proceden del criadero de Joaquín Coronilla, en la provincia de Cádiz. Junco y Dylan, dos perros de aguas blancos, son hermanos y tienen ya seis años, y muchos de servicio en la Guardia Civil. El último en llegar a la unidad central fue Enzo, su sobrino, color chocolate, que se incorporó en 2023, apenas con cuatro meses de vida.