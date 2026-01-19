Tragedia ferroviaria
Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
En un mensaje en X, Sánchez ha dicho que el Ejecutivo está trabajando "con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros" y que está "muy pendiente" del accidente
Agencias
Las imágenes del accidente ferroviario de este domingo en el municipio de Adamuz (Córdoba), han sido compartidas en redes sociales por algunos de los pasajeros. "Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5", ha comentado una usaria de X en uno de los mensajes que más se han compartido en el primer momento.
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía
- Fallece Guillermo Ferrer Torres, el fotógrafo que capturó «la vida y el brillo mágico del ser humano»
- Asesinan a tiros a un exfutbolista y narcotraficante serbio que alquilaba pisos en Ibiza
- Los responsables del error que provocó la muerte de dos pacientes oncológicos en el hospital de Burgos podrían ser acusados de homicidio imprudente
- Obituario: José Tur Viñas, 'Pepe Sulaies', un «puntal» para la Marina y el comercio de Ibiza y Formentera
- Mila Fernández, modelo 'curvy' de Ibiza: 'Todos los cuerpos son bonitos