Los narcosubmarinos se "consolidan" como vía habitual para la introducción de coca en Galicia

El jefe de Aduanas de Galicia, Jaime Gayá, advierte de que los semisumergibles se han convertido ya en una vía "consolidada" para la introducción de cocaína y asegura que reciben "alertas periódicamente" de batiscafos próximos a la costa gallega, en un contexto de "repunte" del tráfico de este estupefaciente tras varios años en los que se registró un descenso en las aprehensiones tanto a nivel autonómico como estatal.

La orografía gallega ha sido históricamente un factor clave para el asentamiento del narcotráfico, que tradicionalmente utilizó la vía marítima para la introducción de droga y que, posteriormente, cogió fuerza el transporte en contenedores.

No obstante, Gayá explica, desde su despacho en A Coruña en una entrevista concedida a Europa Press, que en los últimos años se observa una "pluralidad de tipologías" en la llegada de la cocaína desde el otro lado del Atlántico hasta las costas gallegas.

"Se mantiene el contenedor, pero vuelve a haber mucha introducción por vía marítima y surge el fenómeno de los narcosubmarinos", señala el jefe de Aduanas, quien recuerda que fue en 2019, con la localización de un semisumergible en Aldán (Pontevedra) con tres toneladas de cocaína a bordo, cuando se detectó por primera vez la presencia de estos artefactos en Galicia. Desde entonces, afirma, este tipo de transporte «ya se ha consolidado» como una de las "vías habituales" de entrada de cocaína en la comunidad.

En este sentido, durante 2025 se localizó un narcosubmarino en enero en Muxía (A Coruña) y, además, se sospecha que los 3.600 kilos de cocaína intervenidos en septiembre en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) también llegaron por esta vía, aunque en ese caso no se localizó el batiscafo.

Gayá reconoce que esta tipología supone un nuevo reto para Aduanas, que trabaja en perfilar la forma de combatirla y en "adecuar" los medios del Servicio de Vigilancia Aduanera a esta "nueva amenaza". En diciembre, en una entrevista a este periódico, ya advertía de la necesidad de cambiar el modelo de vigilancia marítima y el recurso a los drones para incrementar el control. Este año, además, prevé reforzar las bases de Muros y Ribeira tras la retirada de las anteriores patrulleras.

Preguntado por el número de semisumergibles que podrían llegar a las costas, evita ofrecer estimaciones, aunque confirma que se reciben "alertas periódicas" de narcosubmarinos en Galicia o aproximándose a su litoral. "Hay que estar alerta todo el año", subraya.

En cuanto a los puntos de entrada más activos, Gayá señala sin dudar a las Rías Baixas como «la zona principal», donde están asentados grupos criminales "con mucha tradición", aunque haya un repunte en la Costa da Morte.